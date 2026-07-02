В России предложили разделить очереди на автозаправках

На фоне дефицита топлива в России депутаты Госдумы совместно с автоэкспертами разработали ряд мер, которые должны снизить напряженность на АЗС. В первую очередь речь идет о разделении очередей автомобилистов и отдельной заправке машин бензином и дизелем.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующий пакет предложений направят в Минэнерго.

По словам парламентария, необходимо максимально задействовать выносные грузовые дизельные заправки, включая мобильные. Их можно использовать для «подпитки» легковых автомобилей благодаря специальным насадкам и сменным пистолетам.

В то же время инициативная группа предложила оптимизировать и предельно ускорить регистрацию газобаллонного оборудования. Здесь пригодится зарубежный опыт стран, где транспорт массово переводят на экономичное топливо.

Еще предусмотрено расширение сети газовых заправок в федеральном масштабе. Подразумевается использование не только компримированного природного газа (КПГ), но и сжиженного углеводородного (СУГ), что должно привлечь частных инвесторов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что сейчас происходит на АЗС в регионах России.