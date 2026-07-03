В Москве вдвое ускорят движение автомобилей на популярном участке

За счет новой схемы движения столичным автомобилистам станет проще ездить по Нижегородской улице и Рязанскому проспекту. Пропускная способность на участке, где они соединяются, должна увеличиться на 20%. Это порадует и пешеходов, ведь тамошние маршруты общественного транспорта пользуются особой популярностью.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере «Макс» сообщил московский департамент транспорта. В ведомстве пояснили, что продлят выделенную полосу, обеспечив приоритет проезда наземного городского транспорта. В то же время усовершенствуют схему движения на съезде с магистрали, там станет меньше конфликтных точек. Легковушкам предоставят дополнительную полосу для проезда в сторону МСД (Московский скоростной диаметр).

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, власти продолжают делать поездки по городу быстрее и комфортнее, согласно распоряжению градоначальника Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Переразметка позволит сократить время проезда для шести маршрутов автобусов и электробусов с трех до полутора минут, добавил г-н Ликсутов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дублеру Рублевского шоссе добавят выделенную полосу.