В Москве вдвое ускорят движение автомобилей на популярном участке

Об этом в своем канале в национальном мессенджере «Макс» сообщил московский департамент транспорта. В ведомстве пояснили, что продлят выделенную полосу, обеспечив приоритет проезда наземного городского транспорта. В то же время усовершенствуют схему движения на съезде с магистрали, там станет меньше конфликтных точек. Легковушкам предоставят дополнительную полосу для проезда в сторону МСД (Московский скоростной диаметр).
По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, власти продолжают делать поездки по городу быстрее и комфортнее, согласно распоряжению градоначальника Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.
Переразметка позволит сократить время проезда для шести маршрутов автобусов и электробусов с трех до полутора минут, добавил г-н Ликсутов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дублеру Рублевского шоссе добавят выделенную полосу.