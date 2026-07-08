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Бензин планируют продавать по госномерам машин еще в пяти регионах России

В двух из них нововведения уже неизбежны

С 9 июля в Нижегородской области и Мордовии решили торговать бензином, ориентируясь на цифры автомобильных номеров. Похоже, что такая же участь постигнет еще как минимум три российских региона.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Бензин планируют продавать по госномерам машин еще в пяти регионах России

Как сообщает ТАСС, в Нижегородской области новые правила коснутся заправок «Газпромнефти», «Татнефти» и «Лукойла». Первые две сети решили наливать в бак одного авто не более 30 л, плюс 30 и 20 л удастся набрать в канистры. Третья сеть решила ограничиться 40 л без возможности делать запасы. АЗС на трассе М-12 будут исключением, как и продажа горючего службам экстренного реагирования и жизнеобеспечения.

По четным датам на бензин смогут рассчитывать владельцы машин с регистрационными знаками, начинающимися с четной цифры. По нечетным дням будет наступать очередь нечетных номеров.

В Мордовии привязку решили сделать не к первой цифре регзнаков, а к последней. Тамошним автомобилистам достанется 20 л бензина или 60 л дизеля на одну машину. Но грузовикам разрешать продавать до 300 л. Набор топлива в канистры запретят.

По информации телеграм-канала Mash, аналогичная участь должна постигнуть Липецкую, Тамбовскую и Ивановскую области. Но на сегодняшний день местные власти не делали никаких официальных заявлений.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как очередь на АЗС превращается в нарушение ПДД и штраф.

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