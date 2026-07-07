Газовая ловушка: стоит ли на волне топливного кризиса оснащать машину ГБО

Одной из методик борьбы с «внезапно» накрывшем страну топливным кризисом стала установка газобаллонного оборудования: спрос на ГБО бьет все известные рекорды, сроки ожидания на установку затягиваются до нескольких месяцев, а оборудование резко подорожало. Но стоит ли игра свеч и почему такой газ нам не нужен? Подробности на портале «АвтоВзгляд».

Перевод автомобиля на газ (читай — установка того самого ГБО, которое занимает половину багажника или все место для запаски) в целом актуальное решение для экономии на заправке автомобиля, но только при соблюдении разом трех условий: грамотное «железо», грамотный мастер, способный правильно настроить подачу, и большие пробеги.

Многие отчего-то забывают и о необходимости регулярно газобаллонное оборудование обслуживать, что тоже стоит денег, и об обязательной регистрации в ГИБДД изменений в конструкцию автомобиля. Однако все эти требования померкли перед очередями на заправках и пустых топливных терминалах: народ побежал «ставить газ». Чем закончится очередной приступ автомобильной истерики?

Между тем, после того как только подобная мысль возникнет в голове нужно внимательно изучить предложение: инвестиция в районе 100 000 рублей, которая потребуется для переоснащения собственного ТС сегодня, не принесет мгновенного облегчение. Для начала еще раз скажем, что инсталляцию ГБО уже завтра никто не обещает: и мастерские перегружены, и само оборудование придется подождать.

По итогу получаем где-то месяц (в голове держим сразу два) ожидания. Будет ли это актуально к сентябрю? Видится, что нет, ведь даже сегодня очереди на АЗС кратно сократились, а цена того же АИ-95 уверенно держится на отметке 71 рубль с копейками.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Второй важный момент — качество установки. Современные моторы крайне нежны, так что «прибить к ним баллон», как делали ранее, уже не выйдет. Нужно достаточно дорогое оборудование и очень умелые руки, которые его смонтируют. Надо поискать, побегать, разобраться. Не стоит забывать и о мастерах, работающих на износ: в таком режиме даже опытный и профессиональный механик имеет высокие шансы на ошибку.

Ну и непонимание конечного результата. Опыта работы тех же форсированных китайских моторов на ГБО откровенно нет, а вот вопросов, томно намекающих на последующие неприятности — с избытком. И завершается список финальным аккордом: а не отъедет ли ДВС после такого партнерства? Естественно, с изменением вида используемого топлива «прокиснет» и гарантия на машину.

На сладкое — ключевая причина установки ГБО сегодня: дефицит и/или высокая стоимости бензина. Тут нужна ремарка: газовых заправок в Москве в разы меньше, чем обычных. И даже — чем открытых обычных. Там тоже собирается очередь. Заправлять машину газом надо чаще, ведь потребление его — ощутимо больше, чем того же бензина.

Проще говоря, очередь на газовой АЗС будет меньше, но стоять в ней предстоит чаще. И совсем напоследок: цена на газ тоже выросла, причем во всех регионах. Согласно аналитике, средний прайс по Подмосковью — около 33, 59 рублей за литр. Это банально не выгодно с финансовой точки зрения. Оценив все описанные выше вводные, стоит самому себе дать ответ на простой вопрос: а стоит ли игра того риска и тех свеч? Видится, что общего решения для этого уравнения просто не существует в природе.