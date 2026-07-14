Эксперты назвали продажу бензина по номерам болезненной, но необходимой мерой

Илья Сайфулин, кандидат политических наук, считает введение продажи бензина по номерам экстраординарным, но объяснимым шагом со стороны региональных властей. По его словам, главная задача чиновников в критический момент — не допустить полного коллапса транспортной системы и остановить панику.
— Когда испуганные слухами водители начинают скупать топливо впрок и заливать баки до краев, резервуары АЗС опустошаются за считанные часы. Данная мера позволяет снизить мгновенную нагрузку на колонки и дает бензовозам физическое время доехать от нефтебаз до заправок, — пояснил Сайфулин.
В небольших областях, где местный трафик умеренный, этот жесткий фильтр уже помог стабилизировать ситуацию. Для крупных промышленных центров и транзитных узлов настроить такую систему сложнее из-за потока иногородних машин. Власти вынуждены экспериментировать, вводя разные правила, чтобы нащупать баланс для своей территории.
— Это мера болезненная, но необходимая, чтобы выиграть время, пока на федеральном уровне решаются системные проблемы с оптовыми ценами и логистикой НПЗ, — заявил эксперт.
С этим мнением согласны и представители ГК «Автодом». В пресс-службе меру назвали вынужденной, однако — спорной: решение не увеличивает совокупное предложение топлива, а лишь перераспределяет дефицит между группами автовладельцев.
Очереди не исчезнут, а ажиотаж сохранится, приняв циклический характер. К тому же водители, чей номер не соответствует дате, лишаются возможности приобрести бензин, даже если бак почти пуст, а поездка срочная.
Сторонники решения ссылаются на опыт Орловской области, где порядок продажи по номерам уменьшил очередина АЗС. Но количество автомобилей, плотность заправочной сети и структура спроса в каждом регионе различны. В свою очередь власти Орловской области признают, что сохраняют ограничения, потому что опасаются притока иногородних автомобилей.
— Это подтверждает, что проблема носит межрегиональный характер и не решается локальными запретами. Подобные ограничения не искореняют глубинные причины топливного кризиса и не устраняют дисбаланс между спросом и предложением, — подчеркнули в пресс-службе компании «Автодом».