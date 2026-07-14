Половина российских водителей не волнуется из-за дефицита топлива в стране

Согласно недавнему опросу, 47% его участников продолжают как ни в чем не бывало пользоваться своими автомобилями, не обращая внимания на топливный кризис в России. Речь идет о водителях, которым необходимо заправляться бензином или дизелем.

Это касается владельцев и бензиновых, и дизельных машин

Результаты советующего исследования, проведенного в собственных телеграм-каналах, опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, каждый пятый опрошенный автовладелец в России или 22% начали реже садиться за руль, но не рассматривают покупку гибридной модели или электрокара. В то время каждого восьмого или 13% респондентов посетили мысли об отказе от легковушек, питающихся нефтепродуктами.

Еще в опросе приняли участие 9% обладателей гибридов и электромобилей и столько же автолюбителей, у которых нет «железного коня». Что логично, такие граждане вообще не беспокоятся из-за возникших в России проблем с горючкой.

Некоторые автомобилисты отметили, что стали заранее планировать, где заправляться, а также начали строить маршруты поездок. Еще одна категория переключилась на более экономичный режим, ряд водителей как минимум задумался о переходе на ГБО (газобаллонное оборудование).

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России на четверть подорожал 95-й бензин.