Цена 95-го бензина в России выросла до 78,04 рубля за литр

К середине июля в нашей стране в очередной раз выросла стоимость топлива на автозаправках. За неделю оно подорожало сразу в 78 регионах.

Такой статистикой поделился Росстат. Согласно подсчетам экспертов, ощутимее всего пошли вверх цифры по дизелю, за литр начали просить 91,21 рубля вместо прежних 87,76 «деревянных».

Литр 95-го подорожал на 1,85 рубля, что вылилось в 78,04 «целковых». В то же время за 92-й стал обходиться в 72,06 рубля вместо 70,21. Такова общая статистика по стране, однако в Крыму прайс АИ-95 взлетел выше двух сотен целковых за литр, дело дошло до 201,34 рубля.

Цена 95-го пробила сторублевый барьер еще в нескольких регионах. В их список вошли Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия и Тыва. В последнем случае фиксируются максимальные значения — 117,23 рубля.

Остается сказать, что в Москве литр АИ-95 нынче оценивается в 74,07 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 70,92. Прежде средние значения были более скромными — 73,08 и 70,74 «целковых» соответственно.

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