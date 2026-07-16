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Цена 95-го бензина в России выросла до 78,04 рубля за литр

Еще заметнее подорожало дизельное топливо

К середине июля в нашей стране в очередной раз выросла стоимость топлива на автозаправках. За неделю оно подорожало сразу в 78 регионах.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Цена 95-го бензина в России выросла до 78,04 рубля за литр

Такой статистикой поделился Росстат. Согласно подсчетам экспертов, ощутимее всего пошли вверх цифры по дизелю, за литр начали просить 91,21 рубля вместо прежних 87,76 «деревянных».

Литр 95-го подорожал на 1,85 рубля, что вылилось в 78,04 «целковых». В то же время за 92-й стал обходиться в 72,06 рубля вместо 70,21. Такова общая статистика по стране, однако в Крыму прайс АИ-95 взлетел выше двух сотен целковых за литр, дело дошло до 201,34 рубля.

Цена 95-го пробила сторублевый барьер еще в нескольких регионах. В их список вошли Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия и Тыва. В последнем случае фиксируются максимальные значения — 117,23 рубля.

Остается сказать, что в Москве литр АИ-95 нынче оценивается в 74,07 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 70,92. Прежде средние значения были более скромными — 73,08 и 70,74 «целковых» соответственно.

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