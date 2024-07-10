Госдума поддержала введение больших штрафов для электросамокатчиков

Российские власти продолжают закручивать гайки пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые, несмотря на существующие штрафы, активно нарушают ПДД. Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий ужесточение наказания для недисциплинированных водителей электросамокатов и прочих гаджетов на колесах.

О том, что законопроект прошел первое чтение, сообщает ТАСС. Документ предлагает внесение поправок в КоАП, где должна появиться статья 12.8.1 со штрафом от 20 до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, а также от 4 до 5 тыс. рублей — за оставление места ДТП, если нарушение «не содержит признаков уголовно наказуемого деяния».

Вводит законопроект и новые санкции за несоблюдение скоростного режима. За превышение на 5-10 км/ч водителя СИМ накажут штрафом от 500 до 800 рублей, на 10-15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс. рублей, на 15-20 км/ч — от 3 до 3,5 тыс. рублей, более 20 км/ч — от 4 до 5 тыс. рублей.

Нарушение требований ПДД к перевозке грузов и буксировке обойдется гражданину в тысячу рублей, людей (ездить вдвоем на электросамокате запрещено) — в 2-3 тысячи рублей, детей — в 5 тысяч рублей. Езда на СИМ по проезжей части (где нельзя по Правилам) повлечет наказание в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, а в пешеходных зонах и на тротуарах (на самокатах массой более 35 кг) — от 3 до 3,5 тыс. рублей. Наконец, будут штрафовать за создание помех другим участникам движения — на сумму от 2 до 2,5 тыс. рублей.