Верховный суд РФ лишил водителя «прав» за сбитого самокатчика, нарушившего ПДД

До Верховного суда добираются административные дела лишь тех водителей, в которых последние обнаруживают уж совсем вопиющую несправедливость. На днях решение ВС по одному из таких кейсов стало достоянием гласности.

Тут финишировала почти трехлетняя судебная тяжба жителя Сочи Царева Н.Н., стартовавшая в одном из райсудов этого приморского горда 7 июля 2021 года. Тогда водителя лишили «прав» на полтора года.

В материалах дела сказано, что вечером 7 февраля 2021 года Царев ехал на своей Audi 80 по улице Леселидзе. Для понимания ситуации скажем, что по факту это типичная двухполосная асфальтированная дорога, проходящая через так называемый частный сектор — с небольшими домовладениями по сторонам и практически полностью лишенная тротуаров.

Пешеходы могут двигаться здесь по метровой (в лучшем случае) ширины обочине — между проезжей частью и заборами. И по этой улице катил ребенок на самокате — разумеется, по проезжей части (что запрещено ПДД), поскольку по неровной каменистой обочине на СИМ там ехать практически невозможно. И вот машина Царева зацепила самокатчика и тот упал. Получилось, что водитель совершил столкновение с, формально говоря, пешеходом, который оказался на проезжей части в запрещенном для него месте.

Фото globallookpress.com

Здравый смысл подсказывает, что водитель в данном случае не может считаться виновником аварии. Однако суды сочли иначе. В решении Верховного суда, куда в конце концов попала жалоба Царева на решения нижестоящих инстанций, сказано, что автомобилист все-таки нарушил ПДД: не выдержал боковой интервал между его ТС и ребенком на самокате.

Следовательно, его правильно лишили «прав» по ч. 2 ст.12.24 — ведь пилот самоката получил из-за этого травмы средней тяжести. ВС подчеркнул при этом, что «доводы жалобы о нарушении пешеходом ПДД не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно ст. 25.1 КоАП, решение по делу об административном правонарушении выносятся исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не могут содержать выводов о виновности иных лиц. Иное означало бы выход за рамки установленного ст. 26.1 данного Кодекса предмета доказывания по делу об административном правонарушении».

Получается, что если машина сбила пешехода (или владельца СИМ) в том месте, где его быть не должно по ПДД, водителю все равно грозит лишение «прав» если нарушитель серьезно пострадал физически. Теперь этот постулат четко сформулировал Верховный суд страны. Приехали...