46

Верховный суд РФ лишил водителя «прав» за сбитого самокатчика, нарушившего ПДД

Автовладелец в нашей стране всегда неправ, даже если прав

До Верховного суда добираются административные дела лишь тех водителей, в которых последние обнаруживают уж совсем вопиющую несправедливость. На днях решение ВС по одному из таких кейсов стало достоянием гласности.

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Верховный суд РФ лишил водителя «прав» за сбитого самокатчика, нарушившего ПДД

Тут финишировала почти трехлетняя судебная тяжба жителя Сочи Царева Н.Н., стартовавшая в одном из райсудов этого приморского горда 7 июля 2021 года. Тогда водителя лишили «прав» на полтора года.

В материалах дела сказано, что вечером 7 февраля 2021 года Царев ехал на своей Audi 80 по улице Леселидзе. Для понимания ситуации скажем, что по факту это типичная двухполосная асфальтированная дорога, проходящая через так называемый частный сектор — с небольшими домовладениями по сторонам и практически полностью лишенная тротуаров.

Пешеходы могут двигаться здесь по метровой (в лучшем случае) ширины обочине — между проезжей частью и заборами. И по этой улице катил ребенок на самокате — разумеется, по проезжей части (что запрещено ПДД), поскольку по неровной каменистой обочине на СИМ там ехать практически невозможно. И вот машина Царева зацепила самокатчика и тот упал. Получилось, что водитель совершил столкновение с, формально говоря, пешеходом, который оказался на проезжей части в запрещенном для него месте.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Здравый смысл подсказывает, что водитель в данном случае не может считаться виновником аварии. Однако суды сочли иначе. В решении Верховного суда, куда в конце концов попала жалоба Царева на решения нижестоящих инстанций, сказано, что автомобилист все-таки нарушил ПДД: не выдержал боковой интервал между его ТС и ребенком на самокате.

Следовательно, его правильно лишили «прав» по ч. 2 ст.12.24 — ведь пилот самоката получил из-за этого травмы средней тяжести. ВС подчеркнул при этом, что «доводы жалобы о нарушении пешеходом ПДД не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно ст. 25.1 КоАП, решение по делу об административном правонарушении выносятся исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не могут содержать выводов о виновности иных лиц. Иное означало бы выход за рамки установленного ст. 26.1 данного Кодекса предмета доказывания по делу об административном правонарушении».

Получается, что если машина сбила пешехода (или владельца СИМ) в том месте, где его быть не должно по ПДД, водителю все равно грозит лишение «прав» если нарушитель серьезно пострадал физически. Теперь этот постулат четко сформулировал Верховный суд страны. Приехали...

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует