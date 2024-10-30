В России подорожали услуги каршеринга

В этом году с января по сентябрь пользоваться каршерингом в нашей стране стало дороже, если сравнивать с теми же девятью месяцами 2023-го. Средний чек по стране увеличился на 4%, составив 474 рубля. Больше всего он вырос в Новосибирске, добравшись до отметки почти в 600 рублей.

Вторую строчку занял Ростов-на-Дону с показателем 550 рублей, дальше в списке сразу несколько городов — в Краснодаре, Воронеже и Екатеринбурге придется заплатить около 500 рублей, следует из результатов исследования сервиса «СберСпасибо». По словам экспертов, средняя стоимость каршеринга оказалась меньше всего в Москве и Петербурге. Жители двух столиц платят за это удовольствие около 400 рублей.

Активнее всего краткосрочной арендой машин пользуются россияне в возрасте от 21 до 25 лет, а также от 26 до 30 лет. От общего объема трат на таких водителей приходится 23% и 22% соответственно. Автолюбители, которым исполнилось от 46 до 50 лет и старше 51 года, редко пользуются каршерингом — доля этих категорий составляет по 5% в контексте общих затрат.

Напомним, в середине лета мы писали, что в Москве резко сократилось число ДТП с каршеринговыми машинами. Столичный дептранс уверен, что помогли введенные ограничения и запреты.