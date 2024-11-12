В России резко возросла популярность каршеринга

В нашей стране каршеринг становится все более востребованным, так как содержать и обслуживать собственную машину теперь ощутимо дороже, чем ездить на арендованной. Сейчас долгосрочной арендой авто пользуются уже почти 25% россиян, в 2023-м речь шла о 18%. Но поскольку эти цифры достаточно быстро растут, работа операторов этой услуги может привлечь дополнительное внимание регуляторов.

Эксперты собирали статистику, опираясь на данные опроса компании TopCar, в котором приняли участие 2500 респондентов, сообщает «Коммерсантъ». В итоге выяснилось, что средний срок аренды составляет 2-3 дня. Примерно 64% опрошенных пользовались каршерингом будучи туристами, 15% брали арендованную машину для деловых и рабочих поездок, еще 10% - ради разнообразия и 8% таким образом пытались повысить свой имидж.

Тренд на каршеринг в России подтверждают игроки рынка аренды автомобилей. Например, за первые девять месяцев этого года доля россиян, арендовавших машины дольше 24 часов через сервис «Делимобиль», выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. С января по октябрь в Петербурге число поездок на каршеринге по пакетным тарифам увеличилось больше, чем на 10%, в остальных городах присутствия платформы — до 5%, уточняет «Ситидрайв».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал об особенностях каршеринга с выкупом машины. Мы разобрались, что это: большая выгода или очередной «развод» на деньги.