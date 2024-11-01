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Каршеринг с выкупом машины: большая выгода или очередной «развод» на деньги

Стоит ли брать машину в аренду с возможностью ее дальнейшей покупки

В России появился сервис выкупа авто, взятого в долгосрочную аренду у каршеринговой компании. Пока он предоставляется двумя операторами и только в трех городах страны. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, есть ли явные преимущества у новой услуги перед традиционной покупкой транспортного средства в кредит.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Каршеринг с выкупом машины: большая выгода или очередной «развод» на деньги

«Яндекс. Драйв» и «Ситидрайв» один за другим объявили о предоставлении своим клиентам возможности выкупить машину, взятую по долгосрочной подписке. В перечне доступных для подобной сделки машин — довольно широкий ряд популярных сейчас на отечественном рынке моделей, преимущественно китайских.

Аренда ТС с дальнейшим выкупом, как заверили поочередно в обеих компаниях, потребует лишь арендной платы, без первоначального взноса и дополнительных издержек, с ежемесячным списанием средств равными платежами. Решение о выкупе можно принять в течение нескольких месяцев аренды, а по ее истечении — передумать и отказаться от затеи, не понеся при этом дополнительных издержек.

В обозримом будущем новая услуга окажется, вероятно, ограничена несколькими городами России, в которых работают «Яндекс. Драйв» и «Ситидрайв». Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и, возможно, Екатеринбург. Причем буквально сейчас у «Яндекса» можно выкупить авто только в Златоглавой и Питере, а у «Ситидрайва» в списке таких локаций значатся и Сочи. Но вот найдутся ли желающие воспользоваться предложением, и насколько оно выгодно?

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

— На первый взгляд, опция выкупа авто, взятого в долгосрочную аренду, смотрится привлекательно, — считает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. — Особенно без первоначального взноса, который обычно требуется при оформлении банковского займа, при возможности получить новую машину с гарантией качества и затратах только на ее эксплуатацию, да еще исключая страховку и обслуживание, что заметно сокращает ежемесячные издержки.

Но реальная экономия будет зависеть от условий аренды и общей стоимости ТС. В некоторых случаях обычный автокредит вполне может оказаться выгоднее. Для точной оценки экономии необходимо сравнить общие расходы на аренду с потенциальными выплатами по займу, включая проценты и страховые взносы. В частности, кредитные программы на китайские авто обычно требуют первоначального взноса, а он может составлять от 10% до 40% от стоимости покупки.

В зависимости от его размера и прочих условий годовые процентные ставки варьируются от 0,01% до 18,5%. Ежемесячные платежи также будут высокими, если кредит выдается на 3-5 лет. Например, при ставке 15% и сроке три года ежемесячный платеж для авто за 2,4 млн. рублей может достичь 55 тыс. рублей. Так что кредит на 5 лет с высокой ставкой обернется переплатой более чем в половину стоимости ТС.

Что же касается приобретения машины из каршеринга, то тут может привлекать тот факт, что расходы на обслуживание авто, на его страхование, уплату налогов и прочие обязательные издержки ложатся на компанию-арендодателя. При этом возможность отказаться от машины в любой момент до истечения согласованного срока аренды — это дополнительная степень свободы.

Но имеются и свои риски. Обычно компании этого сегмента устанавливают лимиты на пробег, что может ограничить использование машины. А если арендатор не выполняет условия договора (например, по состоянию ТС), возникают дополнительные расходы. Также арендатор не может внести изменения в авто, допустимые при владении «легковушкой. — отмечает эксперт.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Заметим, что на практике относительная выгода новой услуги будет существенно зависеть от действующих расценок на аренду.

Например, при актуальной ежемесячной ставке около 55 000 рублей в месяц, стоимость пользования машиной оказывается сопоставимой с выплатами по трехлетнему кредиту при упомянутой выше ставке 15%.

Кроме того, интерес пользователя к конкретному ТС во многом будет зависеть от его состояния на момент начала аренды. Обещание компаний предоставлять в основном новые авто (а подержанные — в состоянии новых) не гарантирует отсутствия скрытых проблем у машины, способных проявиться через 7-8 или 12 месяцев эксплуатации.

С другой стороны, отсутствие первоначального взноса — это, безусловно, очень интересно. Но насколько привлекательной окажется новая услуга в целом, уместно будет судить на основании реального опыта пользователей.

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