Каршеринг с выкупом машины: большая выгода или очередной «развод» на деньги

В России появился сервис выкупа авто, взятого в долгосрочную аренду у каршеринговой компании. Пока он предоставляется двумя операторами и только в трех городах страны. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, есть ли явные преимущества у новой услуги перед традиционной покупкой транспортного средства в кредит.

«Яндекс. Драйв» и «Ситидрайв» один за другим объявили о предоставлении своим клиентам возможности выкупить машину, взятую по долгосрочной подписке. В перечне доступных для подобной сделки машин — довольно широкий ряд популярных сейчас на отечественном рынке моделей, преимущественно китайских.

Аренда ТС с дальнейшим выкупом, как заверили поочередно в обеих компаниях, потребует лишь арендной платы, без первоначального взноса и дополнительных издержек, с ежемесячным списанием средств равными платежами. Решение о выкупе можно принять в течение нескольких месяцев аренды, а по ее истечении — передумать и отказаться от затеи, не понеся при этом дополнительных издержек.

В обозримом будущем новая услуга окажется, вероятно, ограничена несколькими городами России, в которых работают «Яндекс. Драйв» и «Ситидрайв». Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и, возможно, Екатеринбург. Причем буквально сейчас у «Яндекса» можно выкупить авто только в Златоглавой и Питере, а у «Ситидрайва» в списке таких локаций значатся и Сочи. Но вот найдутся ли желающие воспользоваться предложением, и насколько оно выгодно?

Фото globallookpress.com

— На первый взгляд, опция выкупа авто, взятого в долгосрочную аренду, смотрится привлекательно, — считает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. — Особенно без первоначального взноса, который обычно требуется при оформлении банковского займа, при возможности получить новую машину с гарантией качества и затратах только на ее эксплуатацию, да еще исключая страховку и обслуживание, что заметно сокращает ежемесячные издержки.

Но реальная экономия будет зависеть от условий аренды и общей стоимости ТС. В некоторых случаях обычный автокредит вполне может оказаться выгоднее. Для точной оценки экономии необходимо сравнить общие расходы на аренду с потенциальными выплатами по займу, включая проценты и страховые взносы. В частности, кредитные программы на китайские авто обычно требуют первоначального взноса, а он может составлять от 10% до 40% от стоимости покупки.

В зависимости от его размера и прочих условий годовые процентные ставки варьируются от 0,01% до 18,5%. Ежемесячные платежи также будут высокими, если кредит выдается на 3-5 лет. Например, при ставке 15% и сроке три года ежемесячный платеж для авто за 2,4 млн. рублей может достичь 55 тыс. рублей. Так что кредит на 5 лет с высокой ставкой обернется переплатой более чем в половину стоимости ТС.

Что же касается приобретения машины из каршеринга, то тут может привлекать тот факт, что расходы на обслуживание авто, на его страхование, уплату налогов и прочие обязательные издержки ложатся на компанию-арендодателя. При этом возможность отказаться от машины в любой момент до истечения согласованного срока аренды — это дополнительная степень свободы.

Но имеются и свои риски. Обычно компании этого сегмента устанавливают лимиты на пробег, что может ограничить использование машины. А если арендатор не выполняет условия договора (например, по состоянию ТС), возникают дополнительные расходы. Также арендатор не может внести изменения в авто, допустимые при владении «легковушкой. — отмечает эксперт.

Фото globallookpress.com

Заметим, что на практике относительная выгода новой услуги будет существенно зависеть от действующих расценок на аренду.

Например, при актуальной ежемесячной ставке около 55 000 рублей в месяц, стоимость пользования машиной оказывается сопоставимой с выплатами по трехлетнему кредиту при упомянутой выше ставке 15%.

Кроме того, интерес пользователя к конкретному ТС во многом будет зависеть от его состояния на момент начала аренды. Обещание компаний предоставлять в основном новые авто (а подержанные — в состоянии новых) не гарантирует отсутствия скрытых проблем у машины, способных проявиться через 7-8 или 12 месяцев эксплуатации.

С другой стороны, отсутствие первоначального взноса — это, безусловно, очень интересно. Но насколько привлекательной окажется новая услуга в целом, уместно будет судить на основании реального опыта пользователей.