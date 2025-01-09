Парк каршеринга в Москве достиг рекордных объемов в 2024 году

По сравнению с 2023 годом парк каршеринговых сервисов в столице вырос на 18% в 2024-м. Любителей прокатиться на арендованной машине по Москве тоже ощутимо прибавилось. Только за год количество пользователей этой услуги выросло до 1,7 млн. Рост составил 13%. А если считать с 2014-го, то речь уже идет о прибавке в 57 раз.

Об этом сообщил телеграм-канал столичного Дептранса, сославшись на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Что интересно, согласно стратегии развития транспортного комплекса Первопрестольной, число каршеринговых автомобилей должно было вырасти до 40 тыс. только к 2030 году.

Сейчас средний возраст прокатных машин в Москве составляет 1,5 года. Ежедневно на них совершают пять-шесть поездок. То есть за сутки такие авто используют в среднем 146 тыс. раз. За прошлый год количество поездок дошло до 53 млн — это плюс 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Каршеринг активно развивается благодаря финансовым вливаниям местных властей. Операторам помогают субсидиями с 2018 года. Например, два года назад на это выделили 225 млн рублей, которые помогли частично компенсировать расходы на приобретение 11 тыс. машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сервисами каршеринга в России пользуется почти четверть граждан, имеющих водительские «права».