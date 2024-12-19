«Убить Билла»: столичным автовладельцам спокойной жизни не дадут

Согласно сообщению пресс-службы столичного управления ГИБДД, за 11 месяцев 2024 года число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось почти на 17%. Портал «АвтоВзгляд», естественно, не может не радоваться такому прогрессу в безопасности движения. Но назойливый червячок сомнения все-таки не дает покоя его экспертам.

Где и как пересекутся каршеринг и Московский скоростной диаметр

Итак, пресс-служба столичной Госавтоинспекции обнародовала весьма оптимистичные данные: «По итогам января — ноября 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей краткосрочной аренды снизилось на 16,6%, а погибших и пострадавших в них людей — на 46,7% и 18,7% соответственно».

С одной стороны, против статистических выкладок, к тому же опубликованных авторитетной государственной службой, не попрешь. Но с другой стороны, невольно вспоминается бессмертный Козьма Прутков: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол“, не верь глазам своим».

СТРАННОСТИ СТАТИСТИКИ

Никаких фактических оснований для того, чтобы сомневаться в приведенных ГАИ цифрах, не имеется. Однако любой водитель, не зараженный вирусом каршеринга и продолжающий эксплуатировать собственный автомобиль, чисто эмпирически, опираясь на собственный опыт, вряд ли примет их за аксиому.

Фото globallookpress.com

Ибо в ежедневном режиме он имеет возможность наблюдать, как ведут себя в потоке арендованные машины в агрессивно-яркой раскраске, и какое их количество томится в ожидании сотрудников ГИБДД у тротуаров и обочин столичных дорог по факту случившегося обидного контакта с другими участниками движения.

Не располагает к излишней доверчивости и сопоставление вышеуказанных данных с другой информацией, получаемой из официальных источников. Так, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов намедни весьма духоподъемно отчитался в том, что парк московского каршеринга достиг рекордной отметки и на сегодня насчитывает уже 40 000 авто. При этом, по данным его же департамента, в конце 2023 года он включал 34 000 машин.

Другими словами, количество транспортных средств, предоставляемых для краткосрочной аренды, увеличилось за год на 17%, а количество ДТП с их участием на те же 17% снизилось. Хочется спросить: ребята, вы ничего там часом не перепутали?

Есть и другая странность. Согласно информации Единого хранилища данных ИАС МКР города Москвы, число дорожно-транспортных происшествий в столице за период с января по октябрь 2024 года увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших выросло на 13%, раненных — на 7%.

Фото globallookpress.com

ВОДИТЕЛИ-ЭЛЬФЫ И ВОДИТЕЛИ-ОРКИ

Если сравнить эти данные с приведенными в начале статьи, то объяснение столь явному диссонансу напрашивается только одно: в каршеринговых машинах сидят исключительно светлые толкиновские эльфы, в остальных — темные частнособственнические орки. Как говорится, без комментариев.

Хотя нет, один комментарий все-таки приходит на ум — а именно, фраза из «Глав из моей автобиографии» Марка Твена. Великий юморист писал: «Цифры часто вводят меня в заблуждение, особенно когда я сам привожу их в порядок. И в этом случае замечание, приписываемое Дизраэли, часто справедливо и убедительно: есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».

Пока я задумчиво чесал репу, пытаясь понять, зачем все-таки понадобилось вбрасывать в массы столь неоднозначную информацию, на глаза мне попалась другая, вполне себе недвусмысленная. Московский скоростной диаметр вот-вот станет платным не только для транзитных автомобилей, но также для москвичей и жителей Подмосковья.

«Коммерсантъ» приводит слова вице-мэра Максима Ликсутова: «На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

Я не удивлюсь, если для каршеринга МСД останется бесплатным. Ибо все зло в Москве проистекает исключительно от автовладельцев, суетливо снующих по столичным дорогам и тем самым создающих пробки. В отличие от пользователей сервисов краткосрочной аренды, каковые к заторам априори отношения не имеют и заслуживают посему всяческого поощрения и максимальной популяризации.