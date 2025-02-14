Перечислены самые популярные автомобили такси в России

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову. Она уточнила, что от первой тройки по присутствию в российских таксопарках серьезно отстают Volkswagen и Skoda. В отрасли осталось 65,2 тыс. «немцев» и еще меньше «чехов» — 46,1 тыс.
На данный момент еще меньше машин в роли такси трудятся с шильдиками Toyota и Renault. Пока они опережают в первой десятке Chery, Haval и Geely. Последние две марки, которые могут похвастать объемом более 10 тыс. авто в нашем такси — это Chevrolet и Nissan.
Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, нужны ли России таксисты-иностранцы.