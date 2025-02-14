Перечислены самые популярные автомобили такси в России

Наиболее распространенными в отечественных таксопарках оказались автомобили хорошо известной в стране марки Kia. Она ухитрилась опередить даже российскую LADA благодаря результату в 110,6 тыс. машин. Однако бренд Волжского автозавода идет следом, на его счету оказалось 107,2 тыс. экземпляров с шашечками. Третью строчку занимает Hyundai за счет 102,6 тыс. авто.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову. Она уточнила, что от первой тройки по присутствию в российских таксопарках серьезно отстают Volkswagen и Skoda. В отрасли осталось 65,2 тыс. «немцев» и еще меньше «чехов» — 46,1 тыс.

На данный момент еще меньше машин в роли такси трудятся с шильдиками Toyota и Renault. Пока они опережают в первой десятке Chery, Haval и Geely. Последние две марки, которые могут похвастать объемом более 10 тыс. авто в нашем такси — это Chevrolet и Nissan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, нужны ли России таксисты-иностранцы.