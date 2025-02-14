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Перечислены самые популярные автомобили такси в России

Тройку лидеров возглавил корейский бренд

Наиболее распространенными в отечественных таксопарках оказались автомобили хорошо известной в стране марки Kia. Она ухитрилась опередить даже российскую LADA благодаря результату в 110,6 тыс. машин. Однако бренд Волжского автозавода идет следом, на его счету оказалось 107,2 тыс. экземпляров с шашечками. Третью строчку занимает Hyundai за счет 102,6 тыс. авто.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Перечислены самые популярные автомобили такси в России

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову. Она уточнила, что от первой тройки по присутствию в российских таксопарках серьезно отстают Volkswagen и Skoda. В отрасли осталось 65,2 тыс. «немцев» и еще меньше «чехов» — 46,1 тыс.

На данный момент еще меньше машин в роли такси трудятся с шильдиками Toyota и Renault. Пока они опережают в первой десятке Chery, Haval и Geely. Последние две марки, которые могут похвастать объемом более 10 тыс. авто в нашем такси — это Chevrolet и Nissan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, нужны ли России таксисты-иностранцы.

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