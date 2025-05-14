Прощай, такси. Было прикольно, спасибо

Такси в России — последняя отдушина для горожан, уставших от маршруток и общественного транспорта, где вечно душно и пахнет самбусой. Но теперь и тут все меняется. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, который ужесточает требования к машинам «извозчиков». Только отечественные и только с уровнем локализации не ниже 3200 баллов. Исключения? Только для Калининграда, Сибири и Дальнего Востока. Остальные — пересаживайтесь на отечественное. А кто не хочет, ходите пешком.

По официальной версии, закон должен поддержать отечественный автопром и очистить такси от «иностранной оккупации». По неофициальной — должен добить рынок такси, который и без того шатается, как пьяный водитель «Гранты» на зимнике.

Сейчас в такси доминируют иномарки. На четыре «иностранца» приходится всего 1,5 российских машины. А новых моделей, которые бы удовлетворяли требованиям таксопарков и клиентов, — кот наплакал. В будущем будет еще хуже: «Москвич 3», «Лада Веста», унылая «Гранта» и загадочный «Эволют» — вот и весь выбор.

«Это не закон о локализации. Это закон о катастрофе. И таксопарки будут сопротивляться до последнего», — говорят в отрасли. Причины такого отношения к «нашемаркам» просты. Отечественные машины ломаются как школьница на физре — часто и показательно, а простой машины для такси — смерть бизнесу.

Фото портала АвтоВзгляд;

При этом запчасти либо дорогие, либо едут дольше, чем поезд «Москва-Владивосток». Комфорт? Какой комфорт? Салон тесный, шумоизоляции нет, кондиционер — опция за доплату (если повезет). При этом пассажиры явно не в восторге, когда к ним подъезжает «Москвич 3» или «Гранта». Некоторые предпочитают подождать машину поприятнее — даже если ждать дольше.

Таксисты — люди прагматичные. Им плевать на лозунги, им важно, сколько они заработают. Юрий Суров, главный механик одного из столичных парков, рассуждает с цифрами о реалиях и будущем:

— Стоимость ТО Kia Rio с пробегом свыше трехсот тысяч километров в год — порядка 28 000 рублей. KiaOptima— 32 500. А вот «Москвич 3» даже с пробегом до пятидесяти тысяч км уже тянет на 35 000 рублей в год. На LADA Granta это удовольствие будет стоить — 59 000 рублей при семидесяти пяти тысячах км в год, это информация из открытых источников. А при пробеге в 200 км в день, 75 тысяч километров проехать вполне реально.

Ремонт тоже говорит сам за себя. Без ДТП обслуживание «Рио» при пробеге в 300 тысяч километров обойдется в 125 тысяч рублей в год, но с капитальным ремонтом АКП. Оптима с пробегом 300 тысяч — 170 тысяч рублей с ремонтом коробки. И эти машины будут работать как муллы долгие годы, радуя пассажиров комфортом. А вот Москвич 3 — пока темная лошадка.

Фото портала АвтоВзгляд;

Уже были ремонты АКП на 40-50 тысячах километров стоимостью 90 000 рублей, часты замены ступичных подшипников, но это не дорого. Иногда бывают отказы электроники, когда все камеры умирают и говорят «нас здесь никогда не было». Самое обидное — это простои. Нет запчастей.

И это еще цветочки. Скорее всего, из-за малого ресурса двигателя, ходовой и всех остальных систем отечественных автомобилей водители будут вынуждены часто ремонтироваться. А простои и ремонты им никто не компенсирует. Таксисты будут громко и отчетливо посылать некачественную продукцию, и уходить от невыгодных условий труда, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Государство делает вид, что спасает автопром. Таксопарки делают вид, что готовы пересесть на «Москвич». Пассажиры делают вид, что все еще хотят ездить на такси. А в итоге таксопарки будут пытаться тянуть с заменой машин до последнего, причем часть из них уйдет в серую зону.

В результате цены вырастут. В том числе и потому, что крупные парки и не любимый таксистами монополист-агрегатор начнут диктовать свои условия, выдавливая с рынка мелких игроков и самозанятых. Короче говоря: прощай, такси. Было прикольно, спасибо.

Фото портала АвтоВзгляд;

И самое обидное, что эта новация ударит не только по игрокам рынка, но и по потребителю, который уже весьма однозначно высказался против. Вот только малая часть отзывов клиентов такси на властную инициативу, которые мы нашли в соцсетях.

— Я лучше на самокате, чем в «Ладе», — Владимир, пассажир из Москвы.

— Они думают, что мы будем платить больше за худшее? Удачи. Незабываемых им впечатлений в пешем путешествии, — Анастасия, пассажирка из Екатеринбурга.

— Такси превращается в цирк. Только клоуны почему-то с грустными лицами, — Мария, пассажирка.

— Скоро такси станет как роскошь — дорого, редко и без удовольствия, — Андрей, водитель. Короче говоря, такси-2026 — это не про будущее. Это ретрофутуризм с привкусом отработанного бензина в салоне «Лады» и отчаяния. Пока чиновники рисуют красивые графики и мечтают о транспортном суверенитете, пассажиры уже готовятся к худшему. А таксисты запасаются ремкомплектами и терпением.

Добро пожаловать в новое отечественное такси. Где дорого, тошно и тесно.