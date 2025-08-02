Московский бит: сколько зарабатывают столичные «спасатели» самокатов

Проблему бедности и нехватки денег в Москве можно решить одним заходом на доску объявлений: там находятся такие «подработки» и «халтуры», что и об основной работе забудешь. Особенно если под рукой есть личный автомобиль. Самый известный в России агрегатор «подкинул» предложение, которым так и хочется воспользоваться: интересно, весело и платят хорошо. Но такое возможно только в Первопрестольной. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Москва — непростой город, дорогой и в некоторых эпизодах сложный: круглосуточный в своем ритме, чрезвычайно динамичный и порядочно, давайте уж честно, изматывающий. За это, собственно, и платят ту самую московскую зарплату, которой так завидуют в регионах. И некоторые столичные вакансии действительно сводят с ума, иначе и не скажешь, возможностями и финансовыми перспективами.

В частности, обладатель водительского удостоверения — совсем уж не уникальная штука — может запросто перешагнуть шестизначную отметку в доходах в Москве. А если у него есть свой автомобиль — и того больше. Например, один из сервисов кикшеринга — знатный бич столицы и вечная причина злости остальных участников дорожного движения — разыскивает сотрудника, который, внимание, будет занят поиском украденных самокатов!

Фото: globallookpress.com

Столкнувшись с отечественной «привычкой» оценивать все, что «не свое», как что-то бесплатное и оттого совершенно не требующее бережного отношения, а также с сонмами тинейджеров, вошедших в революционный период взросления, операторы самокатного транспорта вынужденно начали искать способы уберечь свой «парк». В том числе — собирать разбросанные по лесам и паркам, подъездам и парковкам, а также просто украденные транспортные средства. Каждый самокат, как известно, оснащен маячком, но «своим ходом» до паркинга он не доберется — нужен человек.

Соискателю предстоит найти и доставить на парковку украденные, брошенные или потерянные «средства индивидуальной мобильности», работая в связке с внутренней службой безопасности. Работодатель пишет, что лояльно относится к возрастным характеристикам, можно и на пенсии трудиться, а также предлагает гибкий сменный график. Хоть ночью после учебы, хоть вечером после работы. Район тоже можно выбрать. А из требований — только «права» категории «В» и любой современный смартфон.

Сменный график подразумевает сменную же оплату: 4500 рублей за выход, а минимальный месячный приработок — это больше «халтура», чем «постоянка» — оценивается в 96 000 рублей! Максимум за 4 недели можно «поднять» 130 000 рублей. Звучит весьма неплохо, особенно с учетом весьма лояльного графика, который можно выстроить на свой вкус. Одним словом, рассмотреть в качестве дополнительного источника дохода точно имеет смысл. Особенно, если нужны деньги — оплата-то ежедневная.