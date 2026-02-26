В России определят права и обязанности водителей-частников

Министерство транспорта начало работу над документом, который позволит закрепить отдельный правовой статус частных водителей, желающих подрабатывать с помощью личного автомобиля. Ведомство пропишет права и обязанности таких шоферов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей пресс-офиса Минтранса. Последний приступил к разработке законопроекта совместно с профильными ведомствами. Министерство также выразило готовность изучить инициативы, позволяющие оптимизировать процедуры мед- и техосмотров для частных водителей.

На сегодняшний день вид деятельности частника на своей машине или «подработчика», как выразились в Минтрансе, отсутствует в Уставе автотранспорта. С точки зрения закона у нас в стране закреплены регулярные перевозки, заказные и легковые такси. Кстати, по этой причине водителей-одиночек решили не включать в Транспортную стратегию.

Напомним, идея создать особый правовой статус для самозанятых шоферов на личных автомобилях принадлежит Объединению самозанятых России (ОСР).

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Госдума приняла закон о квоте для самозанятых таксистов.