Российские власти увидели причины для ограничения цен на такси в непогоду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс подключились к теме ограничения цен на поездки в такси в период непогоды. Обсуждаются меры, которые должны приструнить жадность агрегаторов.

Как сообщают «Известия», Минтранс направил соответствующий запрос в ФАС, и там увидели основания для правового регулирования ситуации. Дело в том, что в некоторых городах и регионах нашей страны повышающий коэффициент в тарифах самого крупного агрегатора «Яндекс.Такси» может достигать тройного значения, и это не предел.

Применение повышающих коэффициентов должно сглаживать скачки спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, как считают представители ФАС, используемые коэффициенты способны ощутимо увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.

В свою очередь, Минтранс выразил готовность подключиться к обсуждению ценового потолка для такси и рассмотреть вопрос о корректировках в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.

