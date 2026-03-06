Российские власти увидели причины для ограничения цен на такси в непогоду

Как сообщают «Известия», Минтранс направил соответствующий запрос в ФАС, и там увидели основания для правового регулирования ситуации. Дело в том, что в некоторых городах и регионах нашей страны повышающий коэффициент в тарифах самого крупного агрегатора «Яндекс.Такси» может достигать тройного значения, и это не предел.
Применение повышающих коэффициентов должно сглаживать скачки спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, как считают представители ФАС, используемые коэффициенты способны ощутимо увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.
В свою очередь, Минтранс выразил готовность подключиться к обсуждению ценового потолка для такси и рассмотреть вопрос о корректировках в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме предложили ввести ограничения стоимости поездок на такси в снегопад.