В Москве стали меньше любить каршеринговые автомобили

Об этом говорят результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». По словам экспертов, если проводить параллель с прошлым годом, каршеринг в Москве начало игнорировать на 6% больше автолюбителей.
Выяснилось, что 41% противников каршеринга постоянно опасается штрафов за чужие повреждения прокатного автомобиля. Еще 31% боится самостоятельно его повредить, а 28% считают, что не смогут завершить аренду из-за сбоев геолокации.
В холодный сезон 34% опрошенных водителей из Первопрестольной решались сесть за руль каршеринговых авто. По сравнению с зимой 2025-го показатели выросли на 13%. Причем 44% имели собственную «ласточку», но 37% оставили ее на приколе из-за проблем с парковкой.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве на 50% снизилось количество смертей в каршеринговых автомобилях.