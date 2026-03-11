В Москве стали меньше любить каршеринговые автомобили

Хотя в столице продолжает расти количество пользователей каршеринговых автомобилей, увеличивается и число недовольных ими. В частности, минувшей зимой от краткосрочной аренды принципиально отказались 18% москвичей и гостей столицы.

В то же время ими пользуются все чаще

Об этом говорят результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». По словам экспертов, если проводить параллель с прошлым годом, каршеринг в Москве начало игнорировать на 6% больше автолюбителей.

Выяснилось, что 41% противников каршеринга постоянно опасается штрафов за чужие повреждения прокатного автомобиля. Еще 31% боится самостоятельно его повредить, а 28% считают, что не смогут завершить аренду из-за сбоев геолокации.

В холодный сезон 34% опрошенных водителей из Первопрестольной решались сесть за руль каршеринговых авто. По сравнению с зимой 2025-го показатели выросли на 13%. Причем 44% имели собственную «ласточку», но 37% оставили ее на приколе из-за проблем с парковкой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве на 50% снизилось количество смертей в каршеринговых автомобилях.