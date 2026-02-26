В Москве стало на 50% меньше смертей в каршеринговых автомобилях

С начала 2026 года в столице наполовину снизилось количество погибших в автомобилях каршеринга. В то же время показатели по раненым упали на 27%.

Нарушителей ПДД наказывают не только штрафами, но и полной блокировкой доступа

Такой статистикой поделился московский департамент транспорта. В ведомстве добавили, что по итогам минувшего января произошло на 37% меньше дорожных аварий, где фигурировали машины краткосрочной аренды. Положительной динамики удалось добиться за счет комплексного подхода, направленного на повышение безопасности.

Например, все желающие воспользоваться каршеринговым автомобилем обязаны пройти верификацию через Mos ID. У каждого водителя есть рейтинг, который формируется в зависимости от его поведения за рулем. При системных нарушениях ПДД поездки становятся недоступными.

В 2025 году москвичи и гости столицы прокатились на каршеринге 55 млн раз. Чаще всего такие авто берут, чтобы добраться до вокзала, аэропорта, на работу или учебу, отмечал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России призвали запретить парковку каршеринговых автомобилей во дворах.