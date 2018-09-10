Как в России относятся к женщинам-таксистам

Сразу скажем, что при в целом положительном отношение к «извозчицам», большинство респондентов (62%) считают это явление экзотикой, даже несмотря на то, что подавляющая часть участников опроса (80%) хотя бы раз ездила с таксистом в юбке. И 85% из них чувствовали себя в безопасности с таким водителем.

При этом большинство интервьюируемых независимо от гендерной принадлежности сходятся в едином мнении: пол шофера не влияет на аварийность, поскольку в этом вопросе важнее опыт и мастерство. С этим утверждением согласились 59% мужчин и 66% женщин. Но при этом все же 35% парней утверждают, что сильный пол надежнее за рулем, и только 6% предпочитают за «баранкой» девушек.

Интересен тот факт, что и дамы считают мужественных представителей человечества надежнее в качестве водителя: таких женщин оказалось в два раза больше чем тех, что отдают предпочтение барышням.

Половина опрошенных рассказали, что прекрасный пол на дороге ведет себя гораздо аккуратнее и меньше нарушает ПДД, но некоторые все же пожелали дамам вести себя увереннее на дороге. Несмотря на это, больше 30% мужчин и около 25% женщин признались, что извозщики в юбках хуже ориентируются даже при использовании навигатора.

Остается добавить, что аналитики службы такси «Ситимобил» для данного интервью опросили 1500 москвичей и жителей Подмосковья.