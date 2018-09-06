Что делать, если в дороге сломались поворотники

Если продолжать движение без поворотников вы напрочь отказываетесь, то придется решать вопрос на месте. Как именно — звонком в службу оперативной технической помощи или своими руками — выбирать вам. В машинах не разбираетесь от слова совсем? Тогда, наверное, лезть под капот (или снимать пластик под рулевой колонкой) особого смысла нет. А коль какие-либо знания и навыки все же имеются, проверьте первым делом реле поворотников и аварийной сигнализации. Хотя если «аварийка» у вас включилась, значит проблема не в нем.

Самое трудное в этой процедуре — добраться до «релюшки». Как мы уже сказали, она может располагаться как в подкапотном пространстве, так и в салоне, под обивкой. В эпоху интернета разузнать, где прячется виновник в том или ином автомобиле, не составляет никакого труда. Отсоедините от реле контактные провода, открутите «массу» от прерывателя и снимите его. На место старой детали «пропишите» новую — приобрести ее можно в любом магазине автозапчастей.

Какой бы вариант не был вам ближе, постарайтесь решить вопрос с поворотниками как можно скорее. Вы же помните о том, что согласно ст.12.14 КоАП, «невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей»? За руки, выполняющие роль указателей, ГИБДД не штрафует. Но вы ведь долго не проездите, размахивая ими?