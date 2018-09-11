Как меняется скорость автомобилей со сменой времени года

Аналитики высчитали, что средневзвешенное время одной поездки за последние три месяца составляло 21 минуту, тогда как в весной продолжительность выезда достигала 23 минуты.

Изменилась и средняя скорость: ездить жители Белокаменной и ее окрестностей летом стали быстрее почти на 22% (27,5 км/ч против 33 км/ч). Это объясняется тем, что в сезон отпусков загруженность дорог уменьшается и пробки становятся короче.

Интерес представляет тот факт, что с июня по август автомобилисты начинают вести себя менее осторожно: приблизительно на 16% чаще выполняют резкие маневры, перестроения и торможения, а также начинают активнее превышать скоростной режим.

Нужно уточнить, что исследования проводили специалисты из «Лаборатории Умного Вождения», разрабатывающей телематические системы и обеспечивающей ими транспорт для страховых компаний. Для опыта аналитики изучили данные, снятые с 10 000 частных автомобилей, использующих оборудование лаборатории.