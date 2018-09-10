Тест-драйв Infniniti Q30: дерзость — не порок

В течение 30 лет премиальное подразделение Nissan Motor акцентировало внимание на производстве преимущественно крупных седанов и кроссоверов, и только сравнительно недавно дальневосточный производитель дозрел до модели гольф-класса. Выпустив хетчбэк Infiniti Q30, японцы бросили немецким конкурентам перчатку с кусачим насекомым внутри.

Молодежь любит дерзить, и в этом смысле образ, как и характер японского хетчбэка, наверняка находит отклик в сердцах молодых и азартных «самураев», готовых по каждому поводу скалить зубы. Главное, чтобы у них не было перебора с ростом и весом, иначе дверные проемы приземистого хетчбэка им покажутся узковатыми. Причем это касается доступа и на передний, и на задний ряды.

Кроме того, при столь низкой водительской посадке, опустив до упора подушку кресла, затылок человека под 185 см все равно упрется в потолок. В силу особенностей конструкции кузова, подобная проблема обнаружилась и на диване, так что «галерка» у «японца» похожа на детскую комнатку.