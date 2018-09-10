Тест-драйв Infniniti Q30: дерзость — не порок

Кажется, что противоядия от укуса этого хищного японского насекомого еще не изобрели, и оно всем своим видом словно предупреждает: «не подходи — убьет». Благодаря фамильному ядовитому «взгляду», а также самобытному дизайну, органично сочетающему изломанные грани и волнообразные линии, Infniniti Q30 на фоне сдержанных и самодостаточных «европейцев» выглядит вызывающе дерзко.
В течение 30 лет премиальное подразделение Nissan Motor акцентировало внимание на производстве преимущественно крупных седанов и кроссоверов, и только сравнительно недавно дальневосточный производитель дозрел до модели гольф-класса. Выпустив хетчбэк Infiniti Q30, японцы бросили немецким конкурентам перчатку с кусачим насекомым внутри.
Молодежь любит дерзить, и в этом смысле образ, как и характер японского хетчбэка, наверняка находит отклик в сердцах молодых и азартных «самураев», готовых по каждому поводу скалить зубы. Главное, чтобы у них не было перебора с ростом и весом, иначе дверные проемы приземистого хетчбэка им покажутся узковатыми. Причем это касается доступа и на передний, и на задний ряды.
Кроме того, при столь низкой водительской посадке, опустив до упора подушку кресла, затылок человека под 185 см все равно упрется в потолок. В силу особенностей конструкции кузова, подобная проблема обнаружилась и на диване, так что «галерка» у «японца» похожа на детскую комнатку.
По сравнению с амбициозной внешностью, интерьер Q30 скроен в более сдержанных формах, и, надо признать, в эстетическом плане оформление салона от этого только выигрывает. А вот с функциональностью здесь возникло некоторое недопонимание. Если на первый взгляд центральная консоль кажется перегруженной, то со временем к этому легко привыкнуть.
Но гораздо трудней смириться с удаленным расположением блока климат-контроля — он здесь совсем внизу и до него приходится тянутся. К тому же, неудобно целиться в кнопки регулировки вентилятора — традиционный «кругляш» был бы гораздо уместней. Пожалуй, это единственные недосказанности в отношении функциональности, а в остальном здесь все на своих местах.
Размеры багажного отделения среди конкурентов особо не выделяются — 430 л, а вместительная ниша под полом занята сабвуфером и отсеком под инструменты.
На испытаниях портала «АвтоВзгляд» побывал Q30 в топовой комплектации с полным приводом, 2-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 211 л. с. и семиступенчатым «роботом». И надо сказать, такого арсенала ему вполне хватает, чтобы оправдать свою агрессивную внешность.
Утопив с места педаль в пол, ловишь себя на предположении, что в жилах «японца» пульсирует тяжелое топливо. На удивление ранний подхват сродни взрыву, волна которого не убывает, а наоборот накатывает с новой силой. Возможно, такое ощущение возникает от того, с каким неподдельным азартом здесь рычит столь тяговитый турбомотор.
Бензиновая «турбочетверка» совсем не лениться, ее работа впечатляет, как впечатляет и все остальное: оперативность преселективной коробки с двумя сцеплениями, жесткие настройки амортизаторов и в меру острый информативный руль.
Задорный «японец» страстно любит маневры и с куражом форсирует повороты, где просто впивается в заданную траекторию. И ничего, что жесткая подвеска на разбитом асфальте слишком бескомпромиссна — это единственный момент, когда комфорт принесен в жертву азарту. Все-таки здесь это к месту, поскольку перец в таком блюде — одно из главных и неповторимых вкусовых качеств.
Тем более, что в остальном «японец» при все своей дерзости остается предельно деликатным и обходительным. Так что если этот озорной малыш попадет в руки примерной домохозяйки, он ее не укусит, а будет пушистым и послушным ребенком. Одним словом, Q30 — это не только азартная игрушка для эгоиста, он может вполне себе сыграть роль сбалансированного автомобиля для семейных нужд.
Хетчбэк Q30 производится в Британии на заводе Nissan Motor в Сандерленде и поступает на российский рынок в двух комплектациях — с мотором объемом 1,6 л мощностью 149 л. с. в переднеприводном варианте и с 2-литровым 211-сильным агрегатом с полным приводном. В обеих версиях коробка передач одинакова — роботизированная 7G-DCT с двойным сцеплением. Диапазон цен на начальную версию варьируется от 1 769 990 до 2 499 000 рублей, на старшую — от 2 219 990 до 2 739 000 рублей.
На фоне демократичных прайсов немецких конкурентов, амбициозный «японец» дерзит не только своим характером, но и ценой. Впрочем, судите сами: 156-сильный Mercedes-Benz CLA стартует с отметки в 2 290 000 рублей, 163-сильный Mercedes-Benz A — от 1 760 000 рублей, 136-сильный BMW 1-серии — от 1 550 000 рублей, 150-сильный хетчбэк Audi A3 — от 1 747 000 рублей.