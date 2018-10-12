Из российских такси исчезнут неопытные водители

На прошедшей конференции «Такси 2018. Трансформация» было предложено выдавать лицензии не только на автомобили, работающие в такси, но и лицензировать самих водителей. Похоже, не разговаривающих по-русски шоферов мы больше не увидим.
С подобном инициатиивой выступил основатель сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян. Лицензирование водителей позволит сильно повысить качество предоставляемых перевозчиками услуг, а главное — принципиальным образом отразится на безопасности. Не в последнюю очередь благодаря системе тестов на проверку навыков управления автомобилем и общих коммуникативных способностей, а также знание ПДД, города и русского языка.
Для сертификации таксистов предлагается создать НКО, куда войдут представители разных организаций, как государственных, так и из числа компаний-перевозчиков. А проверить компетентность любого водителя на линии можно будет прямо в интернете — через портал Госуслуг.
— Мы готовы всячески содействовать в разработке механизма выдачи такого рода разрешений и тестировании его эффективности, делиться своими компетенциями по работе с таксистами, — заявил г-н Аракелян.
Если подобная идея будет одобрена, то пилотный проект, вероятнее всего, начнут «обкатывать» в Москве.
Любопытно, но скептики считают, что если ряды таксистов массово покинут мигранты, работать будет попросту некому. Особенно, учитывая тот факт, что некоторые фирмы и агрегаторы, опустив ценники для клиентов, сильно взвинтили тарифы для самих водителей.