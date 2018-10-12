Из российских такси исчезнут неопытные водители

С подобном инициатиивой выступил основатель сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян. Лицензирование водителей позволит сильно повысить качество предоставляемых перевозчиками услуг, а главное — принципиальным образом отразится на безопасности. Не в последнюю очередь благодаря системе тестов на проверку навыков управления автомобилем и общих коммуникативных способностей, а также знание ПДД, города и русского языка.

Для сертификации таксистов предлагается создать НКО, куда войдут представители разных организаций, как государственных, так и из числа компаний-перевозчиков. А проверить компетентность любого водителя на линии можно будет прямо в интернете — через портал Госуслуг.