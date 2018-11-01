В России начали массово обстреливать камеры фиксации нарушений ПДД

Целая россыпь уголовных дел возбуждена в нескольких российских регионах по факту вандализма — вероятно, уставшие от систематических штрафов с камер видеофиксации нарушений ПДД автолюбители, стали массово их уничтожать.
Ефим Розкин

Выведены из строя камеры, отлавливающие нарушителей скоростного режима, в Тверской, Воронежской и Саратовской областях.

Как сообщил заместитель директора ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Владимир Федоров, установленные на треногах радары злоумышленники попросту сваливают и разбивают, а висящие устройства — расстреливают.

— В основном, подъезжают и просто расстреливают камеры из мелкашек, — заявил он.

Напомним, что со следующего года на дорогах страны появится несколько сотен новых комплексов фото- видеофиксации нарушений скоростного режима. В том числе, высчитывающих показатели, превысившие среднюю скорость авто на определенном участке пути.

Подробнее о грядущих карательных нововведениях наших властей можно узнать здесь.

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2 ноября 2018
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