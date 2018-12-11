Как можно разбогатеть благодаря обычной «незамерзайке»

Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали аналитики сервиса «Юла», которые провели довольно интересное исследование. С приходом зимнего сезона на рынке труда сильно вырос спрос на такую вакансию, как продавец незамерзающей стеклоомывающей жидкости для стекол автомобиля.

По данным сервиса, средняя ежедневная оплата за такую работу составляет 1800 рублей. А в ряде случаев зарплата доходит до 5 000 российских банкнот плюс проценты от продаж. Причем работодателя не интересуют ни наличие прописки, ни возраст потенциального продавца, ни его пол.

Больше всего подобные кадры востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Туле. Хотите заработать перед Новым годом — вперед!

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» провели комплексные лабораторные испытания «незамерзаек», львиная доля которых оказалась опасной, как для самой машины, так и для здоровья ее владельца: результаты тестов — здесь.