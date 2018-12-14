Гитарист Виктор Зинчук разбился в аварии, столкнувшись со столбом

Фото: Геннадий Черкасов
Заслуженный артист России Виктор Зинчук попал в ДТП в подмосковном Пушкино. В люксовую немецкую иномарку гитариста врезалась «Лада». В результате аварии композитор был срочно доставлен в местную больницу.
Лика Затворная

Легендарный гитарист Виктор Зинчук вместе со своими музыкантами, двигаясь на автомобиле Audi по Красноармейскому шоссе, стал участником аварии.

Со второстепенной дороги в иномарку резко влетела отечественная LADA, машину артиста развернуло и отбросило прямиком в столб.

Виктор Зинчук получил различные травмы, в том числе сотрясение мозга. В настоящий момент он госпитализирован, запланированные концерты перенесены на неопределенный срок.

Напомним, что недавно в ДТП попал скандально известный актер Алексей Панин — Mercedes-Benz артиста не поделил проезжую часть с таксистами. Подробнее о происшествии можно узнать здесь.

автоправо, ПДД, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, авария, ДТП, регистрация, дорога, трасса, ГИБДД
14 декабря 2018
5750