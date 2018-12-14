Гитарист Виктор Зинчук разбился в аварии, столкнувшись со столбом

Легендарный гитарист Виктор Зинчук вместе со своими музыкантами, двигаясь на автомобиле Audi по Красноармейскому шоссе, стал участником аварии.

Со второстепенной дороги в иномарку резко влетела отечественная LADA, машину артиста развернуло и отбросило прямиком в столб.

Виктор Зинчук получил различные травмы, в том числе сотрясение мозга. В настоящий момент он госпитализирован, запланированные концерты перенесены на неопределенный срок.

Напомним, что недавно в ДТП попал скандально известный актер Алексей Панин — Mercedes-Benz артиста не поделил проезжую часть с таксистами. Подробнее о происшествии можно узнать здесь.