Зажирели: где живут самые богатые водители России

В 2018 году в нашей стране на новенькие автомобили россияне потратили около 2,1 трлн. рублей. 30% от этих средств, что равно 607 млрд. «деревянных», отдали москвичи и жители Подмосковья. На Белокаменную пришлось 415 млрд. Второе место досталось Московской области: там оставили у автодилеров 192 млрд. «целковых». Тройку лидеров замыкает Северная пальмира со 168,5 млрд. рублей.

Стоит отметить, что в остальных регионах суммы не превышают отметку в 100 млрд. Четвертую строчку хит-парада занимает Краснодарский край, где за авто «только что с конвейера» выложили 82 млрд. рублей. А на пятой позиции прописалась республика Татарстан с результатом в 76,5 млрд, сообщает агентство «Автостат».

Остается добавить, что ТОП-3, где потратили наименьшую сумму возглавляет Омская область: омичи отдали 15,1 млрд. рублей. Второе место разделили Рязанский и Владимирский регионы (по 15,2 млрд.), а на третьей позиции обосновался Белгород (17,9 млрд. рублей).