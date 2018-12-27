5 полноприводных кроссоверов с пробегом по цене новой LADA 4x4

Популярный тольяттинский внедорожник, известный с далеких советских времен как незабвенная «Нива», уже далеко не первый год держится в пятерке самых востребованных SUV на российском рынке. Портал «АвтоВзгляд» отметил, какие полноприводные альтернативы пятилетнего возраста предлагает «вторичка» по цене новой LADA 4x4.
Официальная стоимость классического трехдверного варианта LADA 4x4 варьируется в диапазоне от 473 900 до 529 900 рублей, а пятидверного — от 542 900 до 598 900 «деревянных». Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
Имея 500 000—600 000 ₽ в кармане, любители полного привода могут рассчитывать на широкий выбор на вторичном рынке кроссоверов европейских, корейских и китайских брендов. Правда, машины из Поднебесной в нашем рейтинге не участвовали.
Renault Duster
Самый распространенный вариант в указанной категории — Renault Duster. Полноприводная версия французского кроссовера не старше 2013 года выпуска, обойдется в сумму от 350 000 до 600 000 рублей.
Имеется возможность выбрать машину с бензиновыми «четверками» объемом 1,6 л (102 л. с.) и 2,0 л (135 л. с.), а также с 1,5-литровым турбодизелем (90 л. с.). Трудовой стаж стартует от 50 000 километров. Доступны версии как шестиступенчатой «механикой», так и с четырехскоростным «автоматом».
Минимум за 500 000 рублей можно приобрести среднеразмерный корейский SsangYong Kyron 2013 года выпуска, оснащенный системой полного привода. Предлагаются версии с 2-литровым турбодизелем мощностью 141 л. с. и 2,3-литровым бензиновым атмосферником мощностью 150 л. с.
В качестве коробки передач доступна как пятиступенчатая «механика», так и шестискоростной «автомат». На вторичном рынке встречаются SsangYong Kyron с совсем небольшим пробегом в 40 000—50 000 верст.
SsangYong Actyon
От 350 000 рублей предлагается еще один «кореец» — компактный SsangYong Actyon второго поколения в полноприводных комплектациях не старше 2013 года выпуска.
Машины оснащаются безальтернативным бензиновым 2-литровым мотором мощностью 149 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестискоростным «автомтом». Минимальный пробег таких кроссоверов — 70 000 километров.
Минимум за 530 000 «деревянных» можно приобрести чешский кроссовер Skoda Yeti в возрасте не старше пяти лет. В основном речь идет о комплектациях с бензиновым мотором объемом 1,8 л мощностью 152 л. с. и семиступенчатым «роботом» DSG.
Пробег таких экземпляров стартует от 80 000 километров. Напомним, что этот популярный компактный кроссовер уже снят с производства, а вместо него на наш рынок скоро приедет Skoda Karoq.
Opel Mokka
Реже всех перечисленных вариантов встречаются полноприводные комплектации немецкого паркетника Opel Mokka первого поколения. Минимальная цена на него стартует от 530 000 рублей. Речь идет в основном о версиях 2013 года выпуска, оснащенных 140-сильным бензиновым мотором объемом 1,8 л.
Это могут быть комплектации с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом». Пробег таких машин стартует от 100 000 километров.