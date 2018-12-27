5 полноприводных кроссоверов с пробегом по цене новой LADA 4x4

Официальная стоимость классического трехдверного варианта LADA 4x4 варьируется в диапазоне от 473 900 до 529 900 рублей, а пятидверного — от 542 900 до 598 900 «деревянных». Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Имея 500 000—600 000 ₽ в кармане, любители полного привода могут рассчитывать на широкий выбор на вторичном рынке кроссоверов европейских, корейских и китайских брендов. Правда, машины из Поднебесной в нашем рейтинге не участвовали.