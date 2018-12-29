Эвакуаторы готовят московским водителям неприятный подарочек

Столичный ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) распространил сообщение, что расценки на эвакуацию автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, с 1 января в Москве вырастет на 4%.

Для машин категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. цена вывоза на штрафстоянку составит 3200 рублей. Для легковушек с мотором от 80 до 250 л. с. 5200 рублей, а мощностью более 250 л. с. (за исключением грузовых автомобилей) 7400 рублей. Цена перемещения на штрафстоянку грузовиков и негабаритных машин составит 49 200 рублей.

Стоимость суток хранения авто А-класса составит 520 рублей, В и D с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонн, стоимость остается неизменной 1000 рублей в день. Сутки на штрафстоянке для транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, категорий C и E, а также негабаритных автомобилей 2 200 рублей.

Автовладельцы, как и сейчас, смогут оплачивать перемещение и хранение в течение 60 дней с момента получения авто обратно. Продолжит действовать и скидка в 25% при оплате на месте.