Названы самые бедные и самые богатые автовладельцы Москвы

И для начала скажем, как проходило исследование. Оно основано на изучении более 92 000 договоров купли-продажи компании «Авилон» за период с января 2015 по ноябрь 2018 года, в которых было указано место проживания клиента. Данные были сегментированы на три ценовые группы: автомобили стоимостью от 850 000 до 2,9 млн. рублей; автомобили стоимостью от 2,9 до 6,5 млн. рублей; автомобили стоимостью от 6,5 до 12 млн. рублей.

Больше всего москвичей, предпочитающих автомобили в ценовом диапазоне от 6,5 до 12 млн. рублей проживают в ЗАО 18%, ЦАО 30,5% и САО 12%. Если выделить районы, то жители Басманного, Ломоносовского и Пресненского и района Хамовники более всего совершают подобные покупки. Также в указанных выше районах аналитиками были отмечены покупки автомобилей свыше 12 млн. рублей.

Автомобили в ценовой категории от 2,9 до 6,5 млн. рублей выбирают жители ЮЗАО 36% и СЗАО 24%.

От 850 000 до 2,9 млн. рублей тратят на покупку нового авто жители ЮВАО 25%, ВАО 16%, ЮАО 13,5% и СВАО 8%. Москвичи, проживающие в Выхино-Жулебино, Таганском районе и Марьино больше всего приобретают автомобилей из этой ценовой категории. При этом, что любопытно, граждане из этих районов хотя и тратят меньше на покупку автомобиля, зато гораздо чаще меняют его на новый!