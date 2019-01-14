50 рублей за литр: бензин на российских АЗС продолжает дорожать

Специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ подсчитали, что повышение ставок акцизов на топливо приведет к росту цен более, чем на три рубля. Если быть точнее, то АИ-92 подорожает на 3,06 рубля за литр. С учетом повышения НДС — на все 3,59 ₽/л.

Что касается «соляры», то тут прирост чуточку меньше — 2,4 рубля за литр, а включая НДС — 3,07. Впрочем, радости сей факт владельцам авто с движками на тяжелом топливе не добавляет.

Похоже, и правда прогнозы независимых экспертов сбудутся, и уже совсем скоро горючее на АЗС мы будем покупать по 50 ₽/л. Если, конечно, будем покупать…