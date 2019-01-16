Что грозит иеродиакону Андрею, покалечившему в пьяном ДТП двух женщин

Фото piter.tv
В середине января пьяный заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления и по совместительству клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора в Великих Луках, сев пьяным за руль Toyota Camry, лоб в лоб столкнулся с Daewoo Nexia, в которой ехали четыре человека.
Ефим Розкин

В результате ДТП одна из женщины получила, по предварительным данным, повреждения средней тяжести, а вторая — тяжкие телесные повреждения. Так, у 20-летней дамы врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. А у 43-летней — переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее оказался раздроблен таз.

Прибывшие на место полицейские с трудом заставили святого отца (по причине его полной невменяемости) пройти медосвидетельствование. Приборы показали 0,71 промилле в выдыхаемом воздухе при максимально допустимых 0,16 промилле. Однако если учесть, что авария случилась в полпервого ночи, а продували батюшку в три утра, можно представить, в каком состоянии он сел за баранку.

И как всегда в подобных случаях, дело со священнослужителем всячески хотели замять: и местная ГИБДД фактически отказалась от комментариев, и епархиальные власти запретили все своим сотрудникам и служащим давать СМИ хоть какую-либо информацию по этому делу.
Однако, когда оно приобрело довольно широкий общественный резонанс, появился Указ епископа Великолукского и Невельского, в котором говорится о том, что 35-летнему подозреваемому в ДТП запрещается священнослужение до завершения следствия. Но это, как говорится, дела Божьи.

Фото piter.tv

Что касается светских законов, то о. Андрею (Парфенов) грозит наказание по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По ней ему грозит до четырех лет лишения свободы. Однако нельзя исключать, что следствие всячески будут спускать на тормозах, и тогда батюшке могут в лучшем случае вменить ч.2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В этом случае виновник отделается штрафом в 25 000 рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Пока же на него составлены два административных протокола по статьям 12.8. КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и уже упоминавшейся ст 12.24 КоАП РФ.

Однако нельзя исключать и того, что отца Андрея опрадают подчистую, переложив вину на водителя корейского авто и просто лишат в/у за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В общем, неисповедимы пути Господни, прости меня Господи…

медосвидетельствование, КоАП, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, 264 УК РФ
16 января 2019
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