Что грозит иеродиакону Андрею, покалечившему в пьяном ДТП двух женщин

В результате ДТП одна из женщины получила, по предварительным данным, повреждения средней тяжести, а вторая — тяжкие телесные повреждения. Так, у 20-летней дамы врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. А у 43-летней — переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее оказался раздроблен таз.

Прибывшие на место полицейские с трудом заставили святого отца (по причине его полной невменяемости) пройти медосвидетельствование. Приборы показали 0,71 промилле в выдыхаемом воздухе при максимально допустимых 0,16 промилле. Однако если учесть, что авария случилась в полпервого ночи, а продували батюшку в три утра, можно представить, в каком состоянии он сел за баранку.

И как всегда в подобных случаях, дело со священнослужителем всячески хотели замять: и местная ГИБДД фактически отказалась от комментариев, и епархиальные власти запретили все своим сотрудникам и служащим давать СМИ хоть какую-либо информацию по этому делу.

Однако, когда оно приобрело довольно широкий общественный резонанс, появился Указ епископа Великолукского и Невельского, в котором говорится о том, что 35-летнему подозреваемому в ДТП запрещается священнослужение до завершения следствия. Но это, как говорится, дела Божьи.