Как ГИБДД штрафует водителей без всяких доказательств

Многие автовладельцы только оказавшись в суде узнают, что сотрудники российской ГИБДД, с точки зрения закона, фактически приравнены по своим ТТХ к камерам автоматической фиксации нарушений ПДД.

Что-то вроде Робокопа или самодвижущегося роботизированного комплекса. Отечественная Фемида считает их абсолютно непредвзятыми высшими существами, лишенными всего суетного и мирского. Поэтому любое слово сотрудника ГИБДД по своей достоверности превосходит даже снимок с камеры автоматической фиксации.

На практике это означает, что офицер ДПС, если ему это взбредет в его человеческую (эмоциональную и способную ошибаться) голову, может оформить протокол по нарушению ПДД кому угодно, даже самому законопослушному водителю. Есть несколько типичных «нарушений ПДД», которые сотруднику полиции не нужно доказывать — достаточно просто составить протокол.

Самое мерзкое из них — пересечение сплошной линии разметки. Ты можешь потом хоть на изнанку в суде вывернуться, приведя с собой десяток свидетелей, но все-равно суд решит, что «нет оснований не доверять» сотруднику и лишит «прав».