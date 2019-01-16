Как ГИБДД штрафует водителей без всяких доказательств

Принцип «презумпции невиновности», декларируемый российскими законами, фактически не действует в отношении водителей. Большинство административных наказаний за нарушения ПДД любой сотрудник ДПС может спокойно обрушить на первого встречного автовладельца. И никаких доказательств ему для этого не потребуется.
Максим Строкер

Многие автовладельцы только оказавшись в суде узнают, что сотрудники российской ГИБДД, с точки зрения закона, фактически приравнены по своим ТТХ к камерам автоматической фиксации нарушений ПДД.

Что-то вроде Робокопа или самодвижущегося роботизированного комплекса. Отечественная Фемида считает их абсолютно непредвзятыми высшими существами, лишенными всего суетного и мирского. Поэтому любое слово сотрудника ГИБДД по своей достоверности превосходит даже снимок с камеры автоматической фиксации.

На практике это означает, что офицер ДПС, если ему это взбредет в его человеческую (эмоциональную и способную ошибаться) голову, может оформить протокол по нарушению ПДД кому угодно, даже самому законопослушному водителю. Есть несколько типичных «нарушений ПДД», которые сотруднику полиции не нужно доказывать — достаточно просто составить протокол.

Самое мерзкое из них — пересечение сплошной линии разметки. Ты можешь потом хоть на изнанку в суде вывернуться, приведя с собой десяток свидетелей, но все-равно суд решит, что «нет оснований не доверять» сотруднику и лишит «прав».

И то, что сотрудник на дороге просто хотел «развести» на взятку за мнимое нарушение, к делу, как говорится, не пришьешь. Или просто еще один «лишенческий» протокол ему был нужен для отчета перед начальством в деле «профилактики нарушений ПДД».

Факт остается фактом: бездоказательное, только на основании «я так видел», утверждение сотрудника может стать железобетонным доказательством какой угодно дичи. Например ему показалось, что водитель не уступил пешеходу на «зебре». Или привиделось, что машина проехала на красный сигнал светофора, когда последний, на самом деле, горел зеленым.

А еще служивый может практически с любого расстояния углядеть, что водитель на ходу разговаривает по телефону. Или наоборот — в упор «не заметить», что шофер пристегнут ремнем безопасности.

Самое гнусное в описанном «правовом механизме» то, что административный регламент работы ГИБДД абсолютно ничего не говорит о необходимости для сотрудников предоставлять доказательства прегрешений водителя — например, видеосъемку факта нарушения ПДД.

Они не обязаны это делать. Даже установка видеорегистраторов в машинах ДПС и на самих сотрудниках преследует, в первую очередь, цели борьбы с коррупцией, а не для сбора убедительных доказательств нарушений ПДД автовладельцами.

В этой ситуации небольшой шанс поставить на место инспектора, обвиняющего вас в несуществующем нарушении Правил, дает только автомобильный видеорегистратор. Его наличие, как правило, резко умеряет неправовой раж сотрудника ГИБДД.

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16 января 2019
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