12 лет тюрьмы: за что задержали топ-менеджера АВТОВАЗа и УАЗа

Согласно ч.8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», топ-менеджеру Александру Вовнянко грозит 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

По информации 73online.ru, от одного из поставщиков подсудимый потребовал «откат» в сумме 1 200 000 рублей, за что пообещал покупать запчасти только этой компании. Однако партнер не поддался на авантюру и обратился в правоохранительные органы, которые помогли провести контрольную закупку, передав меченные деньги представителю УАЗ. В ходе очередной встречи, бизнесмен был задержан с поличным.

По некоторым сведениям, подобное Вовнянко практиковал неоднократно. В том числе и с другими компаньонами. Дело передано в суд.