С какого возраста ребенок может распоряжаться своим автомобилем

Оформить автомобиль на свое драгоценное чадо имеют право только его законные представители — родители, опекун или попечитель. Основаниями для регистрации будут договоры купли-продажи или дарения, либо свидетельство о праве на наследство. Но прежде, чем это делать, необходимо иметь в виду, что в случае продажи машины, оформленной на малолетнего ребенка, у родителей могут возникунуть дополнительные сложности.

Согласно Гражданскому кодексу, дети не обладают полной дееспособностью, пока им не исполнится 18 лет. Зато, чтобы подписывать документы, оформлять права на наследство и распоряжаться имуществом им не придется ждать совершеннолетия. Такие права у них появятся в 14 лет, когда по закону вместо родителей они уже сами смогут представлять свои интересы. Впрочем, чтобы участвовать в гражданских сделках с имуществом, им все равно придется спрашивать разрешения у взрослых вплоть до совершеннолетия.