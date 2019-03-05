С какого возраста ребенок может распоряжаться своим автомобилем

Автомобиль считается движимым имуществом, и в семейной жизни часто случаются ситуации, когда в силу определенных причин родители решают зарегистрировать машину на ребенка. Например, таким образом удобно решить наследственные вопросы. С какого возраста несовершеннолетний отпрыск в праве распоряжаться своей машиной, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Оформить автомобиль на свое драгоценное чадо имеют право только его законные представители — родители, опекун или попечитель. Основаниями для регистрации будут договоры купли-продажи или дарения, либо свидетельство о праве на наследство. Но прежде, чем это делать, необходимо иметь в виду, что в случае продажи машины, оформленной на малолетнего ребенка, у родителей могут возникунуть дополнительные сложности.
Согласно Гражданскому кодексу, дети не обладают полной дееспособностью, пока им не исполнится 18 лет. Зато, чтобы подписывать документы, оформлять права на наследство и распоряжаться имуществом им не придется ждать совершеннолетия. Такие права у них появятся в 14 лет, когда по закону вместо родителей они уже сами смогут представлять свои интересы. Впрочем, чтобы участвовать в гражданских сделках с имуществом, им все равно придется спрашивать разрешения у взрослых вплоть до совершеннолетия.
То есть, если мальчуган вдруг решит выгодно продать «тачку» своей учительнице, он должен получить письменное согласие родителей и передать его покупателю. Кроме того, этот документ потребуется при регистрации автомобиля в ГИБДД. Не стоит забывать, что с 14 до 18 лет подросток будет только владеть транспортом, но управлять им не сможет, поскольку водительское удостоверение в России выдается только совершеннолетним.
А вот продать машину, принадлежащую малолетнему ребенку, не достигшему 14-летнего возраста, родителям будет непросто. Для этого Гражданский кодекс требует получения специального разрешения от местных органов опеки и попечительства. Причем такая формальность распространяется даже на детей из полноценных семей, где двое родителей. Так что в этом случае маме и папе гарантирована дополнительная бюрократическая процедура.
Формально такое разрешение предусмотрено государством с единственной целью — прокотролировать факт поступления на банковский счет ребенка денег, вырученных от продажи его имущества. А воспользоваться этими средствами он сможет только в совершеннолетнем возрасте.