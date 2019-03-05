Как ГИБДД оштрафует водителя за неправильную посадку в авто

Напомним, что вопрос № 19 экзаменационного билета № 5 по Правилам дорожного движения звучит следующим образом: «Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине?» В качестве ответа предлагается несколько вариантов: обогнуть машину спереди, обойти ее сзади, либо допустимы оба варианта действий.

В билете № 40 имеется имеется похожий вопрос (№ 19): «Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине?», и указаны аналогичные версии ответов. Как видите, разница только в посадке и высадке из машины.

На страницах ПДД искать на все это прямого исчерпывающего ответа в указанных формулировках бесполезно — о конкретных действий водителя в таких ситуациях там речь не идет. Да и, на первый взгляд, кажется, что нет никакой особой разницы в том, с какой стороны лучше обойти машину — спереди или сзади.