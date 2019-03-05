Как ГИБДД оштрафует водителя за неправильную посадку в авто

Как известно, безопасность превыше всего, и об этом предупреждают все Правила дорожного движения, регламентирующие для участников движения каждую мелочь. Но, увы, в ПДД все-таки встречаются «белые пятна», которые до сих пор водителям приходится осваивать самостоятельно на свой страх и риск.
Напомним, что вопрос № 19 экзаменационного билета № 5 по Правилам дорожного движения звучит следующим образом: «Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине?» В качестве ответа предлагается несколько вариантов: обогнуть машину спереди, обойти ее сзади, либо допустимы оба варианта действий.
В билете № 40 имеется имеется похожий вопрос (№ 19): «Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине?», и указаны аналогичные версии ответов. Как видите, разница только в посадке и высадке из машины.
На страницах ПДД искать на все это прямого исчерпывающего ответа в указанных формулировках бесполезно — о конкретных действий водителя в таких ситуациях там речь не идет. Да и, на первый взгляд, кажется, что нет никакой особой разницы в том, с какой стороны лучше обойти машину — спереди или сзади.
Но будьте осторожны — если вы поделитесь этим соображением с инспектором ГИБДД, принимающим экзамен, скорее всего вы с грохотом провалитесь и в ближайшем будущем водительское удостоверение не получите.
А все потому, что отгадки на оба указанных ребуса в ПДД все-таки присутствуют но в косвенном виде. Речь идет о пункте 4.1, который гласит, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу потоку транспортных средств. Выйдя из машины на проезжую часть, водитель сразу же превращается в пешехода, и он должен двигаться по ней исключительно лицом к встречным машинам.
Следовательно, покидая салон, он должен обойти авто сзади. А приближаясь к леворульной машине со стороны тротуара или обочины с намерением сесть за штурвал, он должен обогнуть ее строго спереди. Только при таких условиях он сможет контролировать дорожную ситуацию в целях личной безопасности.
Мало того, если водитель проигнорирует это правило на глазах у инспектора ГИБДД, ему грозит штраф. Прямых санкций за нарушение пункта 4.1 Правил в Административном кодексе нет, но КоАП предусматривает ответственность за нарушение пешеходом любого пункта ПДД. А это 500 рублей штрафа или устное предупреждение (часть 1 ст. 12.29 КоАП).