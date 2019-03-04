5 пятилетних седанов премиум-класса по цене новой LADA Vesta

Вторичный рынок богат на предложения пятилетних автомобилей в отличном состоянии. В их числе немало премиальных моделей за вполне приемлемые деньги. Например, есть твердые шансы приобрести престижный седан 2013 — 2014 годов выпуска стоимостью не более 750 000 рублей. А ведь именно столько стоит самая богатая комплектация отечественного супер-хита LADA Vesta.
В ТОП-5 премиальных седанов не старше 2013 года выпуска и с ценником не дороже 750 000 «деревянных» вошли автомобили большой немецкой тройки, один «японец» и один «швед».
Причем речь идет не только о машинах гольф-класса, но и о более крупных моделях сегмента D и E. Напомним, что LADA Vesta является представителем компактного класса B. К тому же, среди участников нашего рейтинга встречается далеко не бедные комплектации.
Audi A3
Чаще всего в указанной категории доступны автомобили марки Audi, и львиная доля предложений включает дорестайлинговые седаны A3 последнего поколения 2013 — 2014 годов выпуска. Автомобили оснащены бензиновыми 1,4-литровыми моторами мощностью 122 л. с., которые работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.
Такие седаны доступны по цене от 640 000 рублей со средним пробегом 100 000 километров. На вторичке встречаются также единичные пятилетние экземпляры A4 и A6 за 700 000 — 750 000.
За 720 000 рублей можно рассчитывать и на дорестайлинговые BMW 3 серии предыдущего поколения (F30/F31) 2013 — 2014 годов выпуска. Автомобили заряжены 1,6-литровым мотором мощностью 136 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
За 750 000 можно найти и более мощные варианты BMW 3 серии с 2-литровым 184-сильным силовым агрегатом. Средний трудовой стаж таких машин составляет 130 000 — 140 000 километров.
Volvo S60
За 630 000 рублей можно рассчитывать на пятилетние шведские седаны Volvo S60 второго поколения. Речь идет как о рестайлинговых, так и обновленных машинах, но большинство из них оснащены мотором объемом 1,6 л мощностью 150 л. с.
Имеются экземпляры с шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом». Доступны также и более мощные версии с 2-литровым 180-сильным двигателем, но стоят они не меньше 700 000 рублей. Средний пробег — 100 000 километров.
За 750 000 можно приобрести Mercedes-Benz С-класса в кузове W204 2013 года выпуска, но, увы, в объявлении указано, что он может находится в залоге.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 156 л. с., который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег — 110 000 километров. В указанной категории пока это единственное предложение представителя этой немецкой марки.
Infiniti G25
В 750 000 «деревянных» можно уложиться и при покупке японской модели Infiniti G25, снятой с производства пять лет назад. Но скорее всего у автомобиля также будут проблемы с залогом либо с техническим состоянием.
Например, за 749 000 продается битый G25, не до конца восстановленный после ДТП. Владелец уверяет, что ремонт обойдется не более, чем в 40 000 рублей. Седан заряжен 2,5-литровым мотором мощностью 222 л. с. и семиступенчатым «автоматом». Пробег — 58 000 километров.