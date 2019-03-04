5 пятилетних седанов премиум-класса по цене новой LADA Vesta

В ТОП-5 премиальных седанов не старше 2013 года выпуска и с ценником не дороже 750 000 «деревянных» вошли автомобили большой немецкой тройки, один «японец» и один «швед».

Причем речь идет не только о машинах гольф-класса, но и о более крупных моделях сегмента D и E. Напомним, что LADA Vesta является представителем компактного класса B. К тому же, среди участников нашего рейтинга встречается далеко не бедные комплектации.