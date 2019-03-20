В каких случаях можно безнаказанно пересекать сплошную линию

Многие автолюбители уверены, что если нет никакого альтернативного пути при объезде неподвижного препятствия, то они имеют полное право обогнуть его, выехав на встречку с пересечением сплошной линии. На самом деле, в этом случае они рискуют заплатить штраф в размере 1500 рублей (КоАП 12.15). Однако избежать наказания можно лишь при одном условии…

Объезд препятствия

Объезжать препятствие указанным образом позволяет только установленный знак 4.2.2 («Объезд слева» — стрелка на синем фоне), который в такой ситуации служит для водителя приоритетом перед разметкой на асфальте. При этом необходимо помнить, что даже при его наличии у объезжающей машины нет никакого преимущества перед встречными автомобилями, и он их должен пропускать.