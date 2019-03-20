В каких случаях можно безнаказанно пересекать сплошную линию

Самое жесткое наказание за пересечение сплошной линии разметки — это лишение права управления машиной на срок до шести месяцев. Такая ответственность предусмотрена за выезд на встречную полосу. Однако не все водители знают, что могут быть ситуации, когда пересечение сплошной не считается нарушением.
Многие автолюбители уверены, что если нет никакого альтернативного пути при объезде неподвижного препятствия, то они имеют полное право обогнуть его, выехав на встречку с пересечением сплошной линии. На самом деле, в этом случае они рискуют заплатить штраф в размере 1500 рублей (КоАП 12.15). Однако избежать наказания можно лишь при одном условии…
Объезд препятствия
Объезжать препятствие указанным образом позволяет только установленный знак 4.2.2 («Объезд слева» — стрелка на синем фоне), который в такой ситуации служит для водителя приоритетом перед разметкой на асфальте. При этом необходимо помнить, что даже при его наличии у объезжающей машины нет никакого преимущества перед встречными автомобилями, и он их должен пропускать.
Обгон тихоходов
Через сплошную линию можно обгонять тихоходные транспортные средства, скорость которых не превышает 30 км/ч. Чаще всего речь идет о снегоуборочных машинах, асфальтоукладчиках, катках и прочей ползущей дорожной спецтехнике. Но обгон разрешен только при одном условии — если на кузове такого транспорта установлен знак в виде красного треугольника, обрамленного желтой или оранжевой полосой. Причем в этом случае можно игнорировать знак «Обгон запрещен» (3.20). Кроме того, в его зоне действия позволено обгонять гужевые повозки, велосипеды, мопеды и двухколесные мотоциклы без бокового прицепа.
Крайняя необходимость
Каждый водитель должен знать о своем праве нарушать любой пункт ПДД в случае крайней необходимости — во избежание более серьезной «опасности, непосредственно угрожающей личности» (ст. 2.7 КоАП). То есть, например, если на дорогу выскочил пьяный пешеход или слепая старушка, и единственным способом избежать наезда будет пересечение сплошной линии с выездом на встречную полосу, вас за это не накажут. Главное в этом случае — доказать свою правоту, и лучшим свидетельством вашей невиновности будет запись с видеорегистратора.