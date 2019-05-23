5 недостатков машин белого цвета

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Те, кто покупает машины с черным окрасом, с наступлением теплого сезона частенько с завистью поглядывают на владельцев белоснежных колесниц. Особенно когда в жару приходится оставлять машину под лучами солнца на открытой парковке. Неспроста подавляющее большинство жителей южных стран покупают белые автомобили. Впрочем, наряду с достоинствами у такого цвета найдется и масса недостатков.
Иван Флягин

Несомненные плюсы белой машины очевидны. Во-первых, это дешево, поскольку обычно такой цвет подразумевается в стандартной комплектации. Во-вторых, практично — как уже было сказано выше, в белой машине не так жарко, как в черном авто. Что касается маркости, на таком кузове действительно меньше заметны сколы, но только если они свежие. А кроме того, на светлом фоне трудно различить слой пыли — но только, если она сухая…

Видна мокрая грязь

Разумеется, белоснежный автомобиль выгодно эксплуатировать там, где зимой и летом тепло и сухо. Но в наших среднерусских широтах больше половины года хозяйничает пасмурная погода. И если черного и белого лебедя погрузить в слякоть или грязную лужу, то последний будет выглядеть гораздо более грязным.

Больше заметна коррозия

Увы, в наших климатических условиях коррозия на автомобилях — проблема привычная. И, если свежие неглубокие сколы на капоте поначалу не так сильно заметны, то со временем в них появляется ржавчина, которая на белом фоне гораздо больше бросается в глаза, чем на темном.

Проблемы при покраски

Исходя из вышесказанного, светлый автомобиль придется частенько подкрашивать, скрывая броские изъяны внешнего облика, но подобрать необходимый тон белого колора будет сложно. Несмотря на простоту и бюджетность этого цвета, он считается очень капризным, поскольку имеет едва ли не самое большое количество оттенков. Поэтому чаще всего на белом фоне сильнее заметна разница между новым и старым покрытием.

Престиж

Спору нет, некоторым моделям белый цвет идет, а другим он не совсем к лицу. Но так уж сложилось, что такой окрас у наших соотечественников в любом случае считается откровенным признаком бюджетности. А поскольку автомобиль в России многие воспринимают, как показатель статуса и средство самовыражения, то белый кузов в силу своего массового распространения выглядит совсем простенько и непрестижно. А для некоторых — это большая проблема.

Зимняя маскировка

Зимой на заснеженных дорогах и во время снегопада белый автомобиль может быть экстремально опасен, поскольку его сложно заметить издалека. С другой стороны, эту проблему можно решить, если все без исключения будут строго соблюдать ПДД и прежде всего — скоростной режим.

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23 мая 2019
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