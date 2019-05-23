5 недостатков машин белого цвета

Несомненные плюсы белой машины очевидны. Во-первых, это дешево, поскольку обычно такой цвет подразумевается в стандартной комплектации. Во-вторых, практично — как уже было сказано выше, в белой машине не так жарко, как в черном авто. Что касается маркости, на таком кузове действительно меньше заметны сколы, но только если они свежие. А кроме того, на светлом фоне трудно различить слой пыли — но только, если она сухая…

Видна мокрая грязь

Разумеется, белоснежный автомобиль выгодно эксплуатировать там, где зимой и летом тепло и сухо. Но в наших среднерусских широтах больше половины года хозяйничает пасмурная погода. И если черного и белого лебедя погрузить в слякоть или грязную лужу, то последний будет выглядеть гораздо более грязным.

Больше заметна коррозия

Увы, в наших климатических условиях коррозия на автомобилях — проблема привычная. И, если свежие неглубокие сколы на капоте поначалу не так сильно заметны, то со временем в них появляется ржавчина, которая на белом фоне гораздо больше бросается в глаза, чем на темном.