5 деревьев, под которыми весной и летом машину лучше не оставлять

Хвойные породы

Сосна и ель источает смолу на протяжении всего летнего сезона, и особенно — в сильную жару. Органические выделения этих деревьев отличаются специфическим запахом и также высокой устойчивостью, так что после «хвойного душа» лучше немедленно ехать в автомойку.

Каштан

Почки каштана не просто плачут, а рыдают, и от смолистых слез на ЛКП также остаются клейкие и трудновыводимые капли. Если их вовремя не убрать, велик шанс, что на их месте появятся желтоватые пятна. Кроме того, с кроны каштанов падают увесистые и колючие семена.

Тутовник (шелковица)

Но если от выделений тополя и каштанов остаются желтые пятна, то тутовое дерево, известное также, как «шелковица», дает о себе знать не только обилием трудновыводимой смолы, но и темно-фиолетовыми разводами. Это растение произрастает на юге России, и жители северных регионов, посещающие черноморские курорты в конце июня и начале июля, часто паркуются на белоснежных машинах рядышком с ним по незнанию. В эту пору мягкие и перезрелые ягоды черной шелковицы падают на капот и крышу машины, оставляя там темные кляксы, которые увы можно вывести с помощью абразивной полировки.