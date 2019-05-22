5 деревьев, под которыми весной и летом машину лучше не оставлять

Как и люди, деревья тоже плачут, но только не солеными слезами, а липкой смолой. А еще от них разлетается пыльца и семена в виде пуха. В теплый сезон все это в огромном количестве оседает на наших машинах, проникая в скрытые полости кузова и доставляя водителям лишние хлопоты. Какие деревья наиболее щедры на выделение органики, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Весной и в начале лета следует избегать ставить машину под любое цветущее дерево. В зависимости от его вида и размеров смолистые вещества могут распыляться в радиусе до десяти метров. При высоких температурах биологически активная органика в составе смолы, эфирных масел, нектара оказывают разрушительный эффект на ЛКП, и чем дольше они там задержатся, тем хуже для краски.
Напомним, что на кронах деревьев гнездятся птицы, которые отправляют свои естественные потребности, не отходя от своих жилищ. А во время урагана тяжелые сучья имеют свойство ломаться и падать — и это еще пара аргументов, чтобы тщательнее выбирать место для парковки.
Тополь
В средней полосе одним из самых капризных деревьев считается тополь, который крайне щедр не только на липкую смолу и эфирные масла, а еще и на пух, который способен добраться в самые укромные уголки кузова и систем вентиляции. Если вовремя не очистить ЛКП от тополиных выделений (а удалить их непросто, и портал «АвтоВзгляд» уже писал на эту тему), на нем могут остаться желтоватые пятна.
Липа
Липа в период цветения также обильно опрыскивает окружающее пространство мельчайшими каплями смолистого вещества, которым покрыты даже листья этого дерева. Проблема усугубляется тем, что липовая органика быстро затвердевает и смыть ее крайне сложно.
Сосна и ель источает смолу на протяжении всего летнего сезона, и особенно — в сильную жару. Органические выделения этих деревьев отличаются специфическим запахом и также высокой устойчивостью, так что после «хвойного душа» лучше немедленно ехать в автомойку.
Каштан
Почки каштана не просто плачут, а рыдают, и от смолистых слез на ЛКП также остаются клейкие и трудновыводимые капли. Если их вовремя не убрать, велик шанс, что на их месте появятся желтоватые пятна. Кроме того, с кроны каштанов падают увесистые и колючие семена.
Тутовник (шелковица)
Но если от выделений тополя и каштанов остаются желтые пятна, то тутовое дерево, известное также, как «шелковица», дает о себе знать не только обилием трудновыводимой смолы, но и темно-фиолетовыми разводами. Это растение произрастает на юге России, и жители северных регионов, посещающие черноморские курорты в конце июня и начале июля, часто паркуются на белоснежных машинах рядышком с ним по незнанию. В эту пору мягкие и перезрелые ягоды черной шелковицы падают на капот и крышу машины, оставляя там темные кляксы, которые увы можно вывести с помощью абразивной полировки.