Водителей с татуировками на теле заставят пройти психологические тесты

Да, в иранской полиции не исключают, что индивидуумы, имеющие на теле татуировки, страдают психическими расстройствами. А значит допускать их к управлению транспортными средствами на дорогах общего пользования крайне небезопасно.

Впрочем, доказать свою адекватность можно. Для этого придется пройти специальный психологический тест. В противном случае, шоферской корочки иранцам не видать, как россиянам — качественных дорог.

Кстати, у нас хлопот водителям хватает и без татуажа. К примеру, не редки случаи, когда гаишники обвиняют без вины виноватых «рулевых» в употреблении алкоголя. О том, как избежать подобного развода ГИБДД можно узнать здесь.