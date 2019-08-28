Из-за резкого роста ДТП Москва становится одним из самых криминогенных регионов России

При этом, что любопытно, главными факторами падения стал резкий рост ДТП в городе (более чем на 16,5%) и количества случаев мошенничества со страховками (на 17,3%) — в основном в сфере автострахования. И то, и другое стало возможным благодаря третьему слагаемому «успеха» команды мэра Собянина — обнищанию населения, ведь согласно исследованию индекс бедности вырос на 4%.

Иначе говоря, страховые мошенники пользуются неплатежеспособностью москвичей, успешно разводя их на сомнительные схемы, помогающие несознательным от своей бедности гражданам сэкономить трудовую копейку — тяжелое материальное положение населения во все времена играет на руку аферистам. Всего же за минувшее полугодие в Москве выявлено около 300 случаев страхового мошенничества. Впрочем, лояльные к власти эксперты виртуозно объясняют это тем, что Белокаменная «всегда входила в список неблагополучных регионов по уровню страхового мошенничества из-за уровня развития страхового рынка».

Что же касается аварийности, то и тут не обошлось без столичных эффективных менеджеров. Рост числа ДТП специалисты Институт региональных проблем связывают с такси — с начала 2019 года количество аварий с их участием выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Что не мудрено если учесть, что при максимальном заработке в 25 000—30 000 рублей они вынуждены вкалывать по 12—15 часов.