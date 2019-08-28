Из-за резкого роста ДТП Москва становится одним из самых криминогенных регионов России

Новая транспортная политика столичных властей привела в том числе и к тому, что Москва стремительно катится вниз по уровню своей криминогенности. Так, согласно очередному рейтингу, подготовленному Институт региональных проблем, Первопрестольная заняла в нем 41-е место из 85-и, приблизившись на 9 позиций к самым неблагополучным регионам.
При этом, что любопытно, главными факторами падения стал резкий рост ДТП в городе (более чем на 16,5%) и количества случаев мошенничества со страховками (на 17,3%) — в основном в сфере автострахования. И то, и другое стало возможным благодаря третьему слагаемому «успеха» команды мэра Собянина — обнищанию населения, ведь согласно исследованию индекс бедности вырос на 4%.
Иначе говоря, страховые мошенники пользуются неплатежеспособностью москвичей, успешно разводя их на сомнительные схемы, помогающие несознательным от своей бедности гражданам сэкономить трудовую копейку — тяжелое материальное положение населения во все времена играет на руку аферистам. Всего же за минувшее полугодие в Москве выявлено около 300 случаев страхового мошенничества. Впрочем, лояльные к власти эксперты виртуозно объясняют это тем, что Белокаменная «всегда входила в список неблагополучных регионов по уровню страхового мошенничества из-за уровня развития страхового рынка».
Что же касается аварийности, то и тут не обошлось без столичных эффективных менеджеров. Рост числа ДТП специалисты Институт региональных проблем связывают с такси — с начала 2019 года количество аварий с их участием выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Что не мудрено если учесть, что при максимальном заработке в 25 000—30 000 рублей они вынуждены вкалывать по 12—15 часов.
Подобный темп и приводит, подчеркивают эксперты, к невнимательности за рулем, снижению реакции и — соответственно — к большому количеству аварий. Между тем, сложившаяся ситуация стала возможным в том числе и потому, что городские власти никак не ограничивают число такси, а получить лицензию может фактически любой желающий. В цивилизованных же странах необходимое количество таксомоторов в конкретном населенном пункте четко просчитано, что позволяет водителям машин с шашечками хорошо зарабатывать, соблюдая нормальный режим труда и отдыха.
Любопытно при этом, что, по словам директор Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, «столичный регион можно назвать лакмусовой бумажкой общей социально-экономической ситуации в стране, поэтому мы пытались разобраться в причинно-следственных связях и сейчас работаем над прогнозированием развития ситуации как в Москве, так и в других регионах России». Иными словами, в криминогенную пропасть катится не только Москва, но и вслед за ней вся страна. Кстати сказать, кроме Москвы в нынешнем рейтинге криминогенности негативную динамику также демонстрируют Краснодарский край (-6 позиций), Курганская область (-5 позиций), Волгоградская и Псковская области (-4 позиции).