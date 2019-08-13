В столичном регионе ожидаются страшные пробки на дорогах

В конце августа трафик на столичных улицах увеличится на 17%. Об это представители ЦОДД сообщили в интервью информационному агентству ТАСС. Если быть точнее, то на дороги выйдут еще 100 000 — 125 000 автомобилей.

Эта ситуация повторяется из года в год, когда заканчиваются летние каникулы, и горожане возвращаются из отпусков. Люди отправляются в торговые центры, дабы подготовить своих детей к началу учебного года. Так что основные пробки ожидаются вблизи моллов и магазинов с детскими товарами.

- Мы рекомендуем автомобилистам избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи крупных торговых центров и детских магазинов, — добавил представитель ЦОДД.

Дорожное движение нормализуется ко 2 сентября, показав свои обычные осенние значения. Правда, в прошлом году к концу лета на дороги, по данным того же ЦОДД, выехало 6% «дополнительных» машин. И специалисты организации уверяли, что «осенняя» прибавка к летнему трафику именно плюс 6%, не более.