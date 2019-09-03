Возобновятся ли госпрограммы на льготную покупку автомобиля в 2020 году

Программы в 2020 году продолжат работать. На них уже зарезервированы средства в проекте госбюджета на следующий год. Речь идет не только о кредитовании, но и о приобретении автомобилей в лизинг.

- Мы зарезервировали пока небольшой объем средств. — сообщил г-н Мантуров. — Думаю, что, в первую очередь будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года. Но это требует еще дополнительных процедур согласования.

Между тем, в этом году государственные программы поддержки отрасли возобновляли уже дважды. В марте на льготы было выделено 10,4 млрд. рублей. Но уже через пару месяцев средства иссякли. Второй раз, уже в июле, было отпущено еще 10 млрд.

Напомним, программы позволяют россиянам сэкономить 10% (25% — жителям Дальневосточного округа) от стоимости авто, если: его покупает человек, впервые регистрирующий на себя машину, либо тот, у кого двое или более несовершеннолетних детей. Но автомобиль должен быть собран на отечественных мощностях в текущем году и стоить не более 1 млн. рублей.