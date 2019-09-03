«Комтранс-2019»: новая «Газель», «Урал» без капота и тягач будущего

Итак, на этой неделе 230 компаний-участников покажут широкой публике свои наработки и достижения в «Крокус-Экспо». Грузовики и фургоны, автобусы и спецтехника, запчасти и комплектующие. Но главное — премьеры новых автомобилей. Поехали!

Mercedes

Звезда стенда Mercedes — новый Sprinter, который по замыслу немцев должен стать основным действующим лицом в коммерческих парках всех пассажирских перевозчиков. Целая россыпь опций комфорта и безопасности, богатая отделка и мощная поддержка бренда — вот его главные конкурентные преимущества. Лизинг, лизинг и еще раз лизинг — Mercedes ждет в России не только госзаказ, но и партнерство с коммерческими структурами.

Здесь же представлены новые пикапы X-class, которым только предстоит обжиться в наших широтах и доказать свою состоятельность (если, конечно, производитель не снимет его с производства, о чем уже давно ходят слухи). Класс не столь популярен и уже давно строго разделен в России между УАЗ, Mitsubishi и Toyota. Любопытно, на что рассчитывают штутгардцы?