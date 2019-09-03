«Комтранс-2019»: новая «Газель», «Урал» без капота и тягач будущего

В Москве открылась 15-я Международная выставка коммерческих автомобилей. И сразу скажем, что Comtrans-2019 порадует посетителей. В отличии от Московского автосалона, это мотор-шоу — достойный конкурент других мировых площадок. Тут и Ford, и Iveco с Isuzu, и Mercedes с целой россыпью фургонов да пикапов X-class, и Volvo c невероятной Vera. Но главные премьеры, конечно, на стендах у отечественных заводов: «Урал» и ГАЗ.
Итак, на этой неделе 230 компаний-участников покажут широкой публике свои наработки и достижения в «Крокус-Экспо». Грузовики и фургоны, автобусы и спецтехника, запчасти и комплектующие. Но главное — премьеры новых автомобилей. Поехали!
Mercedes
Звезда стенда Mercedes — новый Sprinter, который по замыслу немцев должен стать основным действующим лицом в коммерческих парках всех пассажирских перевозчиков. Целая россыпь опций комфорта и безопасности, богатая отделка и мощная поддержка бренда — вот его главные конкурентные преимущества. Лизинг, лизинг и еще раз лизинг — Mercedes ждет в России не только госзаказ, но и партнерство с коммерческими структурами.
Здесь же представлены новые пикапы X-class, которым только предстоит обжиться в наших широтах и доказать свою состоятельность (если, конечно, производитель не снимет его с производства, о чем уже давно ходят слухи). Класс не столь популярен и уже давно строго разделен в России между УАЗ, Mitsubishi и Toyota. Любопытно, на что рассчитывают штутгардцы?
И, конечно, V-class. У него один единственный конкурент, но какой: VW Multivan прочно и уверенно держит свои позиции и сдаваться без боя не намерен. Но Mercedes имеет одно неоспоримое преимущество: «трехлучевая звезда» — единственный премиальный бренд в России, в модельном ряду которого есть микроавтобус. В ортодоксальном автомобильном мире имидж играет, порой, самую важную роль.
Isuzu
Прямо напротив немецкого стенда стоит Isuzu D-Max Arctic Truck. Пикапы угрожающе смотрят друг на друга, словно осознавая, что им придется серьезно посоперничать за покупателя. Обе машины — что D-Max, что X-class — новички рынка, у которых пока нет фан-клуба в России. Японцы, как обычно, делают ставку на надежность и огромный ресурс, а также предлагают клиенту комфортный сервис. Удобно, когда весь корпоративный парк состоит из автомобилей одного бренда — обслуживать проще, да и договориться с дилером о лучших условиях не составит труда.
Грузовики японского бренда в представлении не нуждаются, а вот D-Max — редкий гость на дорогах. Возможно, российские предприниматели пока не горят желанием использовать заморский вариант для своих целей, а в «частном секторе» первую скрипку играют совсем другие японцы.
MAN
Рык льва призывает посетителей на стенд MAN. Впервые в России компания демонстрирует свои разработки в области электромобилей — полностью электрический грузовой автомобиль для дистрибуции MAN eTGM, который пока еще не предлагается в качестве серийной модели, и аккумуляторную версию нового фургона MAN eTGE. Не знаем, на что тут рассчитывают немцы, если в России практически на государственном уровне признано, что электрокары — тупиковая ветвь развития автопрома, и в нашей стране будут развивать газомоторные транспортные средства. И особенно в коммерческом сегменте.
Другая премьера — комплесная телематическая платформа MAN Pride, предназначенная для управления парком транспортных средств. Это оригинальная российская разработка c сервисами, специально созданными и предназначенными для автомобилей бренда MAN и Neoplan. Телематика отличается от конкурентов высокой функциональностью, повседневной практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все особенности локального рынка.
– Платформа MAN Pride позволяет регистрировать, обрабатывать, управлять и комплексно использовать все доступные данные и сведения о транспортном парке. Такое решение выгодно нашим клиентам, поскольку помогает сократить издержки и извлекать большую прибыль. Платформа разработана совместно с российским поставщиком и ее внедрение уже запущено. Начиная с июня 2019 года новые автомобили MAN могут оснащаться специальным модулем для подключения к платформе, — комментирует премьеру генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андрерссон.
Volvo
Шведы из Volvo вторят немцам. Впервые в России редставлена передовая разработка в области электрического автономного и подключенного транспорта. Vera, на их взгляд, не просто будущее автотранспортных перевозок, прототип или зарисовка.
Футуристический беспилотный тягач, который являет собой полный спектр представлений о концепткарах, уже проходит обкатку в порту Гетеборга. Он уже сегодня перевозит грузы от распределительного центра до портового терминала. Пожалуй, именно Volvo Vera — самая технологичная модель на выставке. И один из ключевых поводов посетить «Крокус» в первую неделю сентября.
Renault Trucks отмечает в Москве 125-летие. Девиз бренда: «Характер, как скала». Никаких электрических тонкостей и сверхточных технологий будущего — французы отдают себе отчет, какие именно требования у российского потребителя. Надежность, неприхотливость и высочайшие ресурс — вот ключевые параметры при выборе коммерческой техники в России.
Поэтому 500 квадратных метров стенда занимают Renault Trucks T-High Турмалин, оснащенный 13-литровым двигателем мощностью 480 л. с., АКП Optidriver, спальной кабиной с ровным полом и многочисленными системами помощи водителю. Здесь же — проверенный временем и нашими дорогами Renault Trucks T Карат, самосвал для сверхсложных условий транспортно-строительного цикла Renault Trucks К 6х6 и Renault Trucks К 8х8 Карбон — знаменитый самосвал для перевозки сыпучих грузов с 13-литровым двигателем в 480 л. с. и кузовом Wielton.
Не последним пунктом в выборе техники такого уровня являются выгодные финансовые условия. Поэтому Renault Trucks Financial Services — важный участник стенда Renault Trucks.
КАМАЗ
В честь своего 50-летия, КамАЗ выставил все свои достижение и открыл для посетителей самый большой на выставке стенд — более 3500 квадратных метров и широчайшую уличную композицию. В зените стенда — триколор серийных уже магистральных тягачей КамАЗ-54901 поколения К5 с абсолютно новым мотором и новой кабиной, произведенной на совместном заводе КамАЗ и Daimler. Тягач умеет держать полосу и даже принудительно тормозить.
На «Комтранс» челнинцы привезли и «Арктику» — первый свой сочлененный грузовик с поворотным шасси. Машина предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях и будет производиться только на заказ. Рядом с ней автомобиль, который нельзя купить в магазине — легендарный гоночный грузовик Эдуарда Николаева, победителя «Дакара».
Стенд Горьковского автозавода — стенд главных и самых ожидаемых премьер. Представлять новинки прибыл лично Вадим Сорокин, президент’Группы ГАЗ'. И ничего удивительного тут нет, ведь на Comtrans-2019 нижегородцы выкатили новую «Газель». Пока это лишь прототип — машина появится только в следующем году, но уже сейчас можно подивиться набору опций, которым оснастят «народный грузовик».
«Газель NN» или «Газель 2020» — это более 30 систем помощи водителю и сниженная стоимость владения. Пять камер, восемь ультразвуковых датчиков, три радара обеспечивают обзор на 360 градусов, контроль слепых зон, считывание информации о дорожных знаках, сигналах светофора, погодных условиях и уровне освещения. Эти данные, переработанные электронным «мозгом», становятся основой для работы систем ADAS, среди которых — адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная адаптация скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и другие.
Принципиально новый интерьер кабины автомобиля включает комфортабельное водительское кресло с 20-ю регулировками, современный климат-контроль, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, новую комбинацию приборов с TFT-дисплеем и возможность бесключевого доступа и запуска двигателя. Целый ряд технических усовершенствований позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.
А более 50 конструктивных и технологических изменений в конструкции, направленных на увеличение ресурса и надежности ключевых узлов и понижение расхода топлива плюс модная нынче, хотя и не совсем однозначная предиктивная диагностика — все это, как утверждает производитель, снижает сроки окупаемости и повышает экономическую эффективность эксплуатации транспортного средства.
И это только одна из 10 «азовских премьер. Нижегородцы привезли в Москву новый микроавтобус и прототип обновленного 'Соболя», новый, уже готовый к поставкам дилерам внедорожный грузовик «Садко Next» и многое другое. Отдельная часть стенда посвящена газовым двигателям и новому «дизелю» ЯМЗ-53426, «заточенному» под «Евро-6».
УРАЛ
Грузовики из Миасса стоят отдельным стендом прямо напротив нижегородской техники. Главный экспонат, безусловно, дорожный самосвал 6х4 с бескапотной кабиной — такого мы еще не видели. Разговоры об этой машине шли давно, в Европе даже были замечены ходовые прототипы, но первая ласточка стоит на стенде «Комтранса».
Миасский завод активно расширяет модельный ряд, стараясь выбраться на новые для себя и отечественной коммерческой техники такого масштаба горизонты. Бескапотная машина должна стать отправной точкой для целой линейки грузовиков, ориентированных на использование в коммунальном хозяйстве и строительстве.
Другой интересный экспонат — газовый капотный самосвал «УРАЛ Next 6x4», на котором установлены топливные системы в двух исполнениях: распространенная CNG и система подачи сжиженного природного газа LNG. В зависимости от потребностей заказчика, машина может быть оборудована как одной, так и другой.
…Цифровые платформы и сервисы, электродвигатели, комфорт и безопасность грузовых перевозок, круглосуточный контроль за ними, экология и повсеместная экономия — это будущее рынка коммерческого транспорта. И, судя по Comtrans-2019, оно наступит уже завтра. Если уже не наступило.