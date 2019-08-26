Как ГИБДД подставляет водителей при регистрации машины

Итак, поставив машину на учет, новоиспеченный автовладелец отъезжает от регистрационного подразделения Госавтоинспекции и через пару-тройку километров (хуже — если в конце того же дня или утром следующего) не важно по каким причинам попадает в поле зрения наряда ДПС. Который, пробивая гражданина и его автомобиль по полицейским базам данных вдруг обнаруживает, что остановленное им транспортное средства с конкретным сочетанием СТС и ГРЗ в списках, как говорится, не значится!

Да, номера, отвечающие всем требованиям, висят на положенных местах, Свидетельство о регистрации оформлено чин-чинарем, но ФИС автомобиль в упор, что называется, не видит. И ошарашенного таким развитием событий автолюбителя под белы рученьки препровождают в ближайший околоток, подозревая по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» — до трех лет лишения свободы. Понятное дело, что недоразумение достаточно быстро прояснится, но вероятность провести сутки-другие в «обезьяннике» вряд ли станет утешением для человека, избежавшего в итоге уголовного преследования.