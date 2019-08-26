Как ГИБДД подставляет водителей при регистрации машины

Счастье гражданина, трудом неимоверных самоограничений накопившего на новую машину или влезшего в кабальные автокредиты, может быть разрушено любым инспектором ДПС чуть ли не сразу после официальной постановки авто на учет в ГИБДД. Виной тому — невероятно неповоротливая система обмена данных в рамках «Федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС ГИБДД-М)». В некоторых нюансах работы ФИС разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Итак, поставив машину на учет, новоиспеченный автовладелец отъезжает от регистрационного подразделения Госавтоинспекции и через пару-тройку километров (хуже — если в конце того же дня или утром следующего) не важно по каким причинам попадает в поле зрения наряда ДПС. Который, пробивая гражданина и его автомобиль по полицейским базам данных вдруг обнаруживает, что остановленное им транспортное средства с конкретным сочетанием СТС и ГРЗ в списках, как говорится, не значится!

Да, номера, отвечающие всем требованиям, висят на положенных местах, Свидетельство о регистрации оформлено чин-чинарем, но ФИС автомобиль в упор, что называется, не видит. И ошарашенного таким развитием событий автолюбителя под белы рученьки препровождают в ближайший околоток, подозревая по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» — до трех лет лишения свободы. Понятное дело, что недоразумение достаточно быстро прояснится, но вероятность провести сутки-другие в «обезьяннике» вряд ли станет утешением для человека, избежавшего в итоге уголовного преследования.

  • На следующий день после регистрации транспортного средства сервисы ГИБДД отказывались признавать существование машины с указанным сочетанием СТС и ГРЗ.
  • Истина восторжествовала только спустя несколько суток.

А дело тут в том, что российская ГИБДД, по всей стране ежедневно ставящая на учет десятки, если не сотни тысяч транспортных средств, физически не может обеспечить ежесекундного появления новых данных о каждом автомобиле в федеральной базе данных. Сначала информация о тех или иных регистрационных действиях с авто попадает в региональную базу, да и то не в режиме реального времени, а ближе к концу каждого рабочего дня. И только на следующий день (а то и пару суток спустя) сформированный региональный пакет осваивается упомянутой ФИС. Иначе говоря, в век высоких технологий и невероятного развития коммуникационных систем, отечественный придорожные полицейские так и не смогли взять их на вооружение, продолжая подставлять миллионы российских водителей.

Правда, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, на практике подобные ситуации практически не встречаются. Разумеется, попасть на полностью отмороженного — «кущевского» — инспектора ДПС, любыми способами пытающегося развести водителя на деньги, можно. И такой гаишники попытается выжить максимум прибыли из технических проблем ведомства, в котором работает. Однако чаще всего сотрудники, посмотрев на дату выдачи того же СТС, в подобные игры не играют. А в самом крайнем случае просто связываются с подразделением, выдавшим документы, где им и подтверждают их легитимность. Однако в последнем случае потеря двух-трех часов «подозреваемому» водителю все-равно гарантированы.

Фото samarskie-voditeli.ru

При этом специалисты по it-технологиям, с которыми побеседовал портал «АвтоВзгляд», утверждают, что как таковой проблемы внесения любых данных в любом количестве в любую федеральную базу данных (включая гаишную) в режиме онлайн — не существует! Это всего лишь вопрос правильно организованной работы профессиональных программистов и их смежников; финансирования и, разумеется, политической воли конкретных руководителей.

Любопытно, чего из перечисленного не хватает ГИБДД, особенно если учесть, что это — далеко, увы, не единственная проблема пресловутой ФИС ГИБДД, которая то и дело и «виснет», заставляя ведомство прекращать прием населения; и не выдерживает хакерских атак; и вообще позволяет проворачивать самые невероятные операции…

произвол ГАИ, регистрация, коррупция
26 августа 2019
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