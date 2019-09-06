Можно ли досрочно поменять «права» и насколько раньше срока

В России «права» выдают на десять лет и, конечно, в течение такого длительного периода легко прозевать крайний срок их действия. А за езду с просроченным в/у, согласно ст. 12.7 КоАП, предусмотрен штраф в размере от 3000 до 15 000 рублей, а значит нужно позаботится о его замене заранее.

До 2017 года законодательство не регламентировало допустимое время досрочной замены «прав». И ГИБДД для удобства выдачи документов самостоятельно установила правило, по которому это можно было делать не раньше, чем за полгода до истечения срока действия «корочек».

Однако два года назад в Постановление Правительства РФ №1097 «О допуске к управлению ТС» внесли определенные поправки. В соответствии с ними, гражданин имеет право в любое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ с просьбой о замене действующего в/у — хоть через неделю после его выдачи. Но обязательным условием для получения новых «прав» на 10 лет является предоставление в числе прочих необходимых документов медицинской справки с актуальным сроком годности.