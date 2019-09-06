Можно ли досрочно поменять «права» и насколько раньше срока

Вроде бы страсти вокруг вопроса о необходимости пересдачи экзамена при замене «прав» поостыли. В МВД пришли к выводу, что в этом нет большой необходимости, депутаты согласились и отложили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок. Но он никуда не делся, и нет никаких гарантий, что это не мина замедленного действия. А если это так, то есть смысл не медлить с досрочной заменой водительского удостоверения. Когда это позволяет сделать закон, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В России «права» выдают на десять лет и, конечно, в течение такого длительного периода легко прозевать крайний срок их действия. А за езду с просроченным в/у, согласно ст. 12.7 КоАП, предусмотрен штраф в размере от 3000 до 15 000 рублей, а значит нужно позаботится о его замене заранее.
До 2017 года законодательство не регламентировало допустимое время досрочной замены «прав». И ГИБДД для удобства выдачи документов самостоятельно установила правило, по которому это можно было делать не раньше, чем за полгода до истечения срока действия «корочек».
Однако два года назад в Постановление Правительства РФ №1097 «О допуске к управлению ТС» внесли определенные поправки. В соответствии с ними, гражданин имеет право в любое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ с просьбой о замене действующего в/у — хоть через неделю после его выдачи. Но обязательным условием для получения новых «прав» на 10 лет является предоставление в числе прочих необходимых документов медицинской справки с актуальным сроком годности.
Если медсправка отсуствует, то новое удостоверение выдадут ровно на тот же срок, до которого действовали старые. Иными словами, это будет банальное обновление пластика. Все указанные тонкости регламентирует п. 32 Постановления Правительства РФ №1097 «О допуске к управлению ТС».
Конечно, в действительности мало кому приходит в голову мысль менять «права» из-за опасений, что законопроект о необходимости пересдачи экзаменов скоро вступит в силу и придется заново учить ПДД. В основном, в/у приходится менять тем, кто его потерял, у кого оно пришло в негодность (истерлось, намокло, обгорело) или при смене ФИО.
Напомним также, что по закону ГИБДД не имеет права отказывать гражданам в выдаче водительского удостоверения до тех пор, пока те не погасят все свои долги по неоплаченным штрафам. Если вам предъявляют такое требование, то у вас есть право получить от чиновников письменный отказ в ответ на ваше законное заявление. А поскольку там в обязательном порядке должны быть подробно указаны основания для отказа, которых в природе нет, такой документ гаишники дать не могут, и обычно вопрос на этом исчерпывается.